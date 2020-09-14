Виктор СКРИПНИК: «Кроме стараний с Мариуполем ничего не было»

Наставник «Зари» Виктор Скрипник высказался о поражении команды от «Мариуполя» (0:1) в рамках второго тура УПЛ.

«Мы очень расстроены. Мы проиграли. Была острая игра. У нас были моменты, у них тоже. Такой матч, когда говорят «Кто забьет - тот и выиграет». Жаль, случилось это не в нашу пользу. Старались. Кроме стараний выделить почти нечего. Где-то мастерства не хватило, где-то везения, расторопности.

Конечно, жаль, ребята расстроены. Никто не ожидал легкой игры. Действительно очень тяжелый матч был», - сказал Скрипник.