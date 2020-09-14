САБО: «Если Динамо с Десной так играет, то что будет в Лиге чемпионов»

Бывший тренер киевского «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо поделился впечатлениями от матча киевлян с «Десной» (0:0) во втором туре УПЛ.

«Я ожидал, что «Динамо» потеряет очки во втором туре. У бело-синих нет мастеров, способных добыть победу в сложных условиях. Что я имею в виду? В «Динамо» сейчас много травмированных, и у некоторых резервистов, которые потом вряд ли когда-нибудь приблизятся к первой команде, имеется отличный шанс проявить себя. Но меня удивляет Цыганков, которого ранее причисляли к основе, и который просто провалился. Не знаю, есть ли сейчас на него покупатель. Не исключено, что к Цыганкову многие охладели…

Перспективы в Лиге чемпионов сложные. Если «Динамо» так с «Десной» играет, то что будет в квалификации Лиги чемпионов, непросто предсказать. Самое печальное, что бело-синие не создали ничего у ворот черниговцев. Скорее всего, Мирча Луческу не будет полагаться на 90 процентов этого состава команды. Мистеру придется возвращать основных исполнителей, которым нужно еще форму набрать. Одно утешение — АЗ также несет кадровые потери и состояние этой голландской команды, насколько я знаю, не самое лучшее.

Жаль, что Бурда травмировался. Это хороший игрок, и его будет не хватать. Вообще, меня неприятно поразила неэффективность атак «Динамо». Если с флангов идут передачи в штрафную, то футболисты атакующей группы должны играть на опережение, в скоплении игроков в штрафной нужно бить как можно чаще по воротам. Динамовцы, к сожалению, этого не делают. Скажите, кому нужны непонятные навесы Соля в штрафную, попытки остальных буквально зайти в чужую вратарскую?..

Черниговская команда мне также не понравилась. Неприятно удивило то, что «Десна» отбивалась весь второй тайм», - сказал Сабо.

Матч «Динамо» и АЗ состоится 15 сентября в Киеве. Начало в 22:00.