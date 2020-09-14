САБО: «Если Динамо с Десной так играет, то что будет в Лиге чемпионов»

Эксперт высказался о текущей игре киевлян

  • 14.09.2020 08:43
  • 3387 просмотров
  • 27 комментариев
САБО: «Если Динамо с Десной так играет, то что будет в Лиге чемпионов»
© Футбол 1/2/3. Йожеф Сабо

Бывший тренер киевского «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо поделился впечатлениями от матча киевлян с «Десной» (0:0) во втором туре УПЛ.

«Я ожидал, что «Динамо» потеряет очки во втором туре. У бело-синих нет мастеров, способных добыть победу в сложных условиях. Что я имею в виду? В «Динамо» сейчас много травмированных, и у некоторых резервистов, которые потом вряд ли когда-нибудь приблизятся к первой команде, имеется отличный шанс проявить себя. Но меня удивляет Цыганков, которого ранее причисляли к основе, и который просто провалился. Не знаю, есть ли сейчас на него покупатель. Не исключено, что к Цыганкову многие охладели…

Перспективы в Лиге чемпионов сложные. Если «Динамо» так с «Десной» играет, то что будет в квалификации Лиги чемпионов, непросто предсказать. Самое печальное, что бело-синие не создали ничего у ворот черниговцев. Скорее всего, Мирча Луческу не будет полагаться на 90 процентов этого состава команды. Мистеру придется возвращать основных исполнителей, которым нужно еще форму набрать. Одно утешение — АЗ также несет кадровые потери и состояние этой голландской команды, насколько я знаю, не самое лучшее.

Жаль, что Бурда травмировался. Это хороший игрок, и его будет не хватать. Вообще, меня неприятно поразила неэффективность атак «Динамо». Если с флангов идут передачи в штрафную, то футболисты атакующей группы должны играть на опережение, в скоплении игроков в штрафной нужно бить как можно чаще по воротам. Динамовцы, к сожалению, этого не делают. Скажите, кому нужны непонятные навесы Соля в штрафную, попытки остальных буквально зайти в чужую вратарскую?..

Черниговская команда мне также не понравилась. Неприятно удивило то, что «Десна» отбивалась весь второй тайм», - сказал Сабо.

Матч «Динамо» и АЗ состоится 15 сентября в Киеве. Начало в 22:00.

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Источник — zbirna.com

(11 голосов)

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Комментарии
    Артур Артур
      Артур Артур, 14.09.2020 10:17
    0
    Tsetsur, 14.09.2020 09:13
    А кто сказал, что Десна слабая команда?
    Лужний сказав перед грою. " не можна опускатись до рівня Десни"
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    Maslyaspor
    online
      Maslyaspor, 14.09.2020 10:17
    +1
    mayakovskiy1, 14.09.2020 09:48
    угар))) Фаны ДК и здесь бегают со своим жалким суперкубком. 4 чемпа без шансов соснули, в новом глотнули уже во втором туре зато суперкубок имеется. Жалкие))
    Не в суперкубка дело , тут просто сравнивают слова одного и того же человека , когда он после одного матча контроль и удары по воротам ставит на первое место и говорит что команда раздравила соперника , а соперник каким то чудом выиграл .Но в этом случае контроль и удары по воротам это не показатель а. Я что в первом что во втором случае считаю что тот кто добыл позитивный для себя результат в этих матчах , выбрал правильную тактику и получил заслуженный результат.
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    con clusion
      con clusion, 14.09.2020 10:13
    +1
    А в Чернигове Десна мало шансов оставила бы тому AZ...
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    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 14.09.2020 10:02
    -1
    bullyUA, 14.09.2020 09:35
    Ага, Барселону громили с общим счетом 7:0, Реал громили, а время было другое. Наверно песочными часам пользовались.
    Барселона и Реал тогда имели не лучше игроков чем Динамо. Сейчас же контраст очевидны, так как в футболе играют деньги
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    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 14.09.2020 09:48
    0
    угар))) Фаны ДК и здесь бегают со своим жалким суперкубком. 4 чемпа без шансов соснули, в новом глотнули уже во втором туре зато суперкубок имеется. Жалкие))
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 14.09.2020 09:35
    0
    ZAKARPATFAN, 14.09.2020 09:29
    Время было другое. Тогда не было больших денег в футболе да и футбол был другим. Было проще победить
    Ага, Барселону громили с общим счетом 7:0, Реал громили, а время было другое. Наверно песочными часам пользовались.
    Ссылка
    erty
    online
      erty, 14.09.2020 09:31
    +1
    Сабо нужно пересмотреть чемпионат ПСЖ и его результаты
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 14.09.2020 09:29
    -1
    bullyUA, 14.09.2020 09:24
    При Лобановском никакую импортную шалупень не покупали, но играли как надо.
    Время было другое. Тогда не было больших денег в футболе да и футбол был другим. Было проще победить
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 14.09.2020 09:27
    +1
    А никто не помнит что этот гигант мысли говорил перед игрой на суперкубок?
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 14.09.2020 09:26
    -2
    zvalenok03, 14.09.2020 09:23
    Вообще-то тут соревнуются кто больше в ворота попадёт, а не в крестовину или стойку.
    Да , а может кто больше поперечных передач сделает и мячик бестокового подержит ?
    Ведь твои дружани именно это рассказывали после Суперкубка
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    bullyUA
    online
      bullyUA, 14.09.2020 09:24
    -1
    ZAKARPATFAN, 14.09.2020 09:21
    Пока ДК не купит 5-6 качественных легионеров, то так и будут все время бороться за 2-3 места в чемпе. Из-за недостатка класса только раз в год где-то выстрелят, как палка, а потом опять мучаются, а не играют в футбол.
    При Лобановском никакую импортную шалупень не покупали, но играли как надо.
    Ссылка
    zvalenok03
    online
      zvalenok03, 14.09.2020 09:23
    0
    Андрей Овчаренко, 14.09.2020 08:50
    Три удара в каркас это "ничего не создали" у ворот Десны. Господи, недоэкспертишка, когда ты уже угомонишься, иди покажи что-то в первой лиге, ты же начнешь скулить, чтоб тебе Месси купили.
    Вообще-то тут соревнуются кто больше в ворота попадёт, а не в крестовину или стойку.
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 14.09.2020 09:21
    -2
    Пока ДК не купит 5-6 качественных легионеров, то так и будут все время бороться за 2-3 места в чемпе. Из-за недостатка класса только раз в год где-то выстрелят, как палка, а потом опять мучаются, а не играют в футбол.
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 14.09.2020 09:18
    +2
    jekаfunny, 14.09.2020 09:16
    Ничего , будем вспоминать , надеюсь !
    и я надеюсь.. тем более с учетом жребия
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 14.09.2020 09:18
    -1
    В органах слабость, за коликой – спазм,
    старость – не радость, маразм – не оргазм.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 14.09.2020 09:16
    0
    AK_228, 14.09.2020 09:14
    вполне возможно... но с вас смешнее, вы то забили что такое ЛЧ уже
    Ничего , будем вспоминать , надеюсь !
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 14.09.2020 09:14
    +1
    jekаfunny, 14.09.2020 09:11
    Главное что бы с вас не пришлось смеяться 🤭
    вполне возможно... но с вас смешнее, вы то забили что такое ЛЧ уже
    Ссылка
    Tsetsur
      Tsetsur, 14.09.2020 09:13
    +4
    А кто сказал, что Десна слабая команда?
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 14.09.2020 09:11
    -2
    AK_228, 14.09.2020 09:06
    главное туда залезть... дальше просто будем смеяться... я очень жду динамо в группе
    Главное что бы с вас не пришлось смеяться 🤭
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 14.09.2020 09:10
    +1
    jekаfunny, 14.09.2020 09:03
    О вылез позорник .... ты там уже до Суперкубка много чего ожидал , а ртом потерялся куда то
    Ссылка
    Tsetsur
      Tsetsur, 14.09.2020 09:13
    +4
    А кто сказал, что Десна слабая команда?
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 14.09.2020 09:18
    +2
    jekаfunny, 14.09.2020 09:16
    Ничего , будем вспоминать , надеюсь !
    и я надеюсь.. тем более с учетом жребия
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 14.09.2020 09:06
    +2
    главное туда залезть... дальше просто будем смеяться... я очень жду динамо в группе
    Ссылка
    Maslyaspor
    online
      Maslyaspor, 14.09.2020 10:17
    +1
    mayakovskiy1, 14.09.2020 09:48
    угар))) Фаны ДК и здесь бегают со своим жалким суперкубком. 4 чемпа без шансов соснули, в новом глотнули уже во втором туре зато суперкубок имеется. Жалкие))
    Не в суперкубка дело , тут просто сравнивают слова одного и того же человека , когда он после одного матча контроль и удары по воротам ставит на первое место и говорит что команда раздравила соперника , а соперник каким то чудом выиграл .Но в этом случае контроль и удары по воротам это не показатель а. Я что в первом что во втором случае считаю что тот кто добыл позитивный для себя результат в этих матчах , выбрал правильную тактику и получил заслуженный результат.
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 14.09.2020 10:13
    +1
    А в Чернигове Десна мало шансов оставила бы тому AZ...
    Ссылка
    erty
    online
      erty, 14.09.2020 09:31
    +1
    Сабо нужно пересмотреть чемпионат ПСЖ и его результаты
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 14.09.2020 09:27
    +1
    А никто не помнит что этот гигант мысли говорил перед игрой на суперкубок?
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 14.09.2020 09:14
    +1
    jekаfunny, 14.09.2020 09:11
    Главное что бы с вас не пришлось смеяться 🤭
    вполне возможно... но с вас смешнее, вы то забили что такое ЛЧ уже
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 14.09.2020 09:10
    +1
    jekаfunny, 14.09.2020 09:03
    О вылез позорник .... ты там уже до Суперкубка много чего ожидал , а ртом потерялся куда то
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 14.09.2020 08:55
    +1
    Чёртов Соль , только и вешает в штрафную ! Раз 20 за игру !
    Ссылка
    Артур Артур
      Артур Артур, 14.09.2020 10:17
    0
    Tsetsur, 14.09.2020 09:13
    А кто сказал, что Десна слабая команда?
    Лужний сказав перед грою. " не можна опускатись до рівня Десни"
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 14.09.2020 09:48
    0
    угар))) Фаны ДК и здесь бегают со своим жалким суперкубком. 4 чемпа без шансов соснули, в новом глотнули уже во втором туре зато суперкубок имеется. Жалкие))
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 14.09.2020 09:35
    0
    ZAKARPATFAN, 14.09.2020 09:29
    Время было другое. Тогда не было больших денег в футболе да и футбол был другим. Было проще победить
    Ага, Барселону громили с общим счетом 7:0, Реал громили, а время было другое. Наверно песочными часам пользовались.
    Ссылка
    zvalenok03
    online
      zvalenok03, 14.09.2020 09:23
    0
    Андрей Овчаренко, 14.09.2020 08:50
    Три удара в каркас это "ничего не создали" у ворот Десны. Господи, недоэкспертишка, когда ты уже угомонишься, иди покажи что-то в первой лиге, ты же начнешь скулить, чтоб тебе Месси купили.
    Вообще-то тут соревнуются кто больше в ворота попадёт, а не в крестовину или стойку.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 14.09.2020 09:16
    0
    AK_228, 14.09.2020 09:14
    вполне возможно... но с вас смешнее, вы то забили что такое ЛЧ уже
    Ничего , будем вспоминать , надеюсь !
    Ссылка
    gentay
    online
      gentay, 14.09.2020 09:03
    0
    Ничего. Не будет ЛЧ в Киеве и в этот раз.
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 14.09.2020 08:50
    0
    Три удара в каркас это "ничего не создали" у ворот Десны. Господи, недоэкспертишка, когда ты уже угомонишься, иди покажи что-то в первой лиге, ты же начнешь скулить, чтоб тебе Месси купили.
    Ссылка
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