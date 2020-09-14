ВАЩУК: «У Колоса будет шанс, даже если он будет играть с Барселоной»

Экс-защитник национальной команды Украины и киевского «Динамо» Владислав Ващук поделился ожиданиями от матча «Колоса» с «Арисом» в квалификации Лиги Европы.

«Колос» в Лиге Европы будет играть с «Арисом»? У «Колоса» есть шанс даже, если они будут играть с «Барселоной». «Колос» играет непредсказуемо, но он играет. Ребята все стараются. А другой положительный момент – это опыт, как для клуба, так и для президента, и для тренера. Это для всех большое дело. Они пишут историю, историю новую. Я считаю, без таких игр не будет истории. Поэтому чем сильнее соперник, тем ярче история.

Поможет ли Селезнев «Колосу» в Лиге Европы? Думаю, однозначно. Когда Селезнев появляется в команде, это уже можно сказать большой потенциал для команды. Он внутри команды и это вселяет надежду в то, что «Колос» становится сильнее, мощнее», - сказал Ващук.

Напомним, поединок между «Арисом» и «Колосом» состоится в Салониках 17 сентября. В случае прохода в 3-й раунд квалификации подопечные Руслана Костышина сыграют в гостях с хорватской «Риекой».