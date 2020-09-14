ЛЕОНЕНКО: «Львов приехал посмотреть, как Колос играет в футбол и уехал»

Специалист – о разгромной победе команды Руслана Костышина

  • 14.09.2020 05:40
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ЛЕОНЕНКО: «Львов приехал посмотреть, как Колос играет в футбол и уехал»
© Футбол 1/2/3. Виктор Леоненко

Бывший нападающий сборной Украины Виктор Леоненко прокомментировал разгромную победу «Колоса» над «Львовом» (4:0) в выездном матче 2 тура украинской Премьер-лиги.

«Львов» приехал посмотреть, как «Колос» играет в футбол и уехал. Сейчас все неслабые соперники будут для «Колоса» в еврокубках. Если страшно играть, тогда не нужно выходить. Главное достойно сыграть, набраться опыта. А если пройдут - вообще супер», - сказал Леоненко.

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Источник — Футбол 1/2/3

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