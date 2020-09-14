Вячеслав ШЕВЧУК: «Колос переехал Львов комбайном»

Специалист – об уверенной победе команды Руслана Костышина

  • 14.09.2020 01:38
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Вячеслав ШЕВЧУК: «Колос переехал Львов комбайном»
© Футбол 1/2/3. Вячеслав Шевчук

Бывший игрок сборной Украины Вячеслав Шевчук прокомментировал разгромную победу «Колоса» над «Львовом» (4:0) в выездном матче 2 тура украинской Премьер-лиги.

«За три года команда вышла с первенства области в УПЛ и сразу в Лигу Европы. В этом матче сложилось впечатление, что комбайном переехали Львов. Подписали Селезнева, начал давать конкуренцию Лысенко.

«Царь» уже начал действовать, дает конкуренцию. Все болельщики ждут «Царя». Когда «Царь» будет, придется президенту клуба достраивать стадион», - сказал Шевчук.

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Источник — Футбол 1/2/3

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