Лорьян – Ланс – 2:3. Видео голов и обзор матча

В матче 3-го тура чемпионата Франции по футболу «Лорьян» на своем поле уступил «Лансу» со счетом 2:3.
Лучшие моменты матча Лорьян - Ланс
|90'
|ГОЛ ! С пенальти забил Йоан Висса (Лорьян).
|63'
|ГОЛ ! Мяч забил Игнатиус Ганаго (Ланс).
|34'
|ГОЛ ! Мяч забил Факундо Медина (Ланс).
|31'
|ГОЛ ! С пенальти забил Гаэль Какута (Ланс).
|14'
|ГОЛ ! Мяч забил Адриан Грбич (Лорьян).
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Источник — MEGOGO
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