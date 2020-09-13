Лига 1. Ренн обыграл Ним и возглавил чемпионат, победы Бреста и Ланса

В рамках третьего тура чемпионата Франции «Ренн» обыграл «Ним» (4:2) и вышел на первое место в турнирной таблице.
В других матчах выездные победы добыли «Брест» и «Ланс». «Анже» на своем поле обыграл «Реймс».
«Ним» - «Ренн» - 2:3 (1:2)
Голы: Гирасси, 12 - 0:1, Кубас, 36 - 1:1, Гирасси, 39 - 1:2, Ферхат, 55 - 2:2, Агерд, 72 - 2:3
«Дижон» - «Брест» - 0:1 (0:1)
Гол: Перро, 42 - 0:1
«Лорьян» - «Ланс» - 1:3 (1:2)
Голы: Грбич, 14 - 1:0, Какута, 31 (с пенальти) - 1:1, Медина, 34 - 1:2, Ганаго, 63 - 1:3, Висса, 90+2 - 2:3
«Анже» - «Реймс» - 1:0 (0:0)
Гол: Баокен, 55 - 1:0
«Лилль» - «Мец» - 1:0 (0:0)
Гол: Луис Араужо, 88 - 1:0
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.