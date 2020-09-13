В поединке 3-го тура чемпионата Франции по футболу «Ренн» одержал уверенную победу над «Нимом» со счетом 4:2.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча:
Лучшие моменты матча Ним - Ренн
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Бенжамен Бурижо (Ренн).
|72'
|ГОЛ ! Мяч забил Наиф Агер (Ренн).
|55'
|ГОЛ ! Мяч забил Зинедин Ферхат (Ним).
|40'
|ГОЛ ! Мяч забил Серу Гирасси (Ренн).
|36'
|ГОЛ ! Мяч забил Адриан Кубас (Ним).
|12'
|ГОЛ ! Мяч забил Серу Гирасси (Ренн).
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Источник — MEGOGO
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