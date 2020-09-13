Моуриньо впервые в карьере уступил в первом матче сезона

«Тоттенхэм» уступил «Эвертону» (0:1) в стартовом матче чемпионата Англии.
Как сообщает Opta, наставник «шпор» Жозе Моуриньо впервые в карьере проиграл первый матч сезона. До этого португальский специалист имел статистику 11 побед и 7 ничьих в стартовых матчах чемпионатов.
Также отмечается, что Моуриньо третий раз в карьере проиграл команде Карло Анчелотти. Счет в противостоянии тренеров - 4:3 в пользу Моуриньо.
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Источник — Opta
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