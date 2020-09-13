1-й тур
Тоттенхэм
0:1
Эвертон
13.09.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Моуриньо проиграл Анчелотти. На старте АПЛ Тоттенхем уступил Эвертону

Единственный гол на 55-й минуте забил Доминик Кальверт-Льюин

  • 13.09.2020 20:23
  • 317 просмотров
  • 5 комментариев
Моуриньо проиграл Анчелотти. На старте АПЛ Тоттенхем уступил Эвертону
© Twitter. Моуриньо и Анчелотти

13 сентября проходят матчи 1-го тура Английской Премьер-лиги.

Жозе Моуриньо проиграл Карло Анчелотти. На старте АПЛ «Тоттенхем» уступил «Эвертону» (0:1).

Единственный гол на 55-й минуте забил Доминик Кальверт-Льюин.

АПЛ. 1-й тур

«Тоттенхэм» – «Эвертон» – 0:1

Гол: Кальверт-Льюин, 55.

«Тоттенхэм»: Льорис, Алдервейрелд, Доэрти (Ндомбеле, 76), Б.Дэйвис, Хейбьерг, Уинкс (Бергвайн, 60), Дайер, Алли (Сиссоко, 46), Сон Хын Мин, Лукас Моура, Кейн.

«Эвертон»: Пикфорд, Коулман, Динь, Майкл Кин, Мина, Хамес Родригес (Т.Дэйвис, 90+2), Аллан, Андре Гомеш (Сигурдссон, 68), Дукуре, Калверт-Льюин (Мойзе Кен, 89), Ришарлисон.

Предупреждение: Хейбьерг, 85.

Судья: Аткинсон (Англия).

Лондон. Стадион «Тоттенхэм Хотспур».

Турнирная таблица Премьер-лиги

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Николай Степанюк, Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 13.09.2020 20:39
    0
    Да Эвертон в этом году за ЛЧ поборется.
    Ссылка
    Pol Chopa
      Pol Chopa, 13.09.2020 20:36
    0
    Маур выпустил новачков,но не выпустил новачковскую игру в новом сезоне.
    Догерти понравился,хоть и не забил,выложеный Кейном мяч на блюдечке.
    Новая 5-ка Хой...так не о чем.
    Али не а Али,а снова его брат,по мауровскому знаменитому вопросу.
    Всегда вопрос к Мауру зачем он выпускает этого Бергвейна даже на замену.
    Короче, Маур проиграл Анчелотти.
    Ссылка
    lizerginnn
    online
      lizerginnn, 13.09.2020 20:32
    0
    Сон, беги с этой помойки в Реал!
    Ссылка
    lizerginnn
    online
      lizerginnn, 13.09.2020 20:31
    0
    Папа Карло, с победой! Рад за тебя!
    Ссылка
    lizerginnn
    online
      lizerginnn, 13.09.2020 20:31
    0
    Когда уже этот днарь пропадет с радаров?
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 13.09.2020 20:39
    0
    Да Эвертон в этом году за ЛЧ поборется.
    Ссылка
    Pol Chopa
      Pol Chopa, 13.09.2020 20:36
    0
    Маур выпустил новачков,но не выпустил новачковскую игру в новом сезоне.
    Догерти понравился,хоть и не забил,выложеный Кейном мяч на блюдечке.
    Новая 5-ка Хой...так не о чем.
    Али не а Али,а снова его брат,по мауровскому знаменитому вопросу.
    Всегда вопрос к Мауру зачем он выпускает этого Бергвейна даже на замену.
    Короче, Маур проиграл Анчелотти.
    Ссылка
    lizerginnn
    online
      lizerginnn, 13.09.2020 20:32
    0
    Сон, беги с этой помойки в Реал!
    Ссылка
    lizerginnn
    online
      lizerginnn, 13.09.2020 20:31
    0
    Папа Карло, с победой! Рад за тебя!
    Ссылка
    lizerginnn
    online
      lizerginnn, 13.09.2020 20:31
    0
    Когда уже этот днарь пропадет с радаров?
    Ссылка
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