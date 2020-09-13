Моуриньо проиграл Анчелотти. На старте АПЛ Тоттенхем уступил Эвертону

13 сентября проходят матчи 1-го тура Английской Премьер-лиги.
Жозе Моуриньо проиграл Карло Анчелотти. На старте АПЛ «Тоттенхем» уступил «Эвертону» (0:1).
Единственный гол на 55-й минуте забил Доминик Кальверт-Льюин.
АПЛ. 1-й тур
«Тоттенхэм» – «Эвертон» – 0:1
Гол: Кальверт-Льюин, 55.
«Тоттенхэм»: Льорис, Алдервейрелд, Доэрти (Ндомбеле, 76), Б.Дэйвис, Хейбьерг, Уинкс (Бергвайн, 60), Дайер, Алли (Сиссоко, 46), Сон Хын Мин, Лукас Моура, Кейн.
«Эвертон»: Пикфорд, Коулман, Динь, Майкл Кин, Мина, Хамес Родригес (Т.Дэйвис, 90+2), Аллан, Андре Гомеш (Сигурдссон, 68), Дукуре, Калверт-Льюин (Мойзе Кен, 89), Ришарлисон.
Предупреждение: Хейбьерг, 85.
Судья: Аткинсон (Англия).
Лондон. Стадион «Тоттенхэм Хотспур».
Турнирная таблица Премьер-лиги
Николай Степанюк, Sport.ua
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Догерти понравился,хоть и не забил,выложеный Кейном мяч на блюдечке.
Новая 5-ка Хой...так не о чем.
Али не а Али,а снова его брат,по мауровскому знаменитому вопросу.
Всегда вопрос к Мауру зачем он выпускает этого Бергвейна даже на замену.
Короче, Маур проиграл Анчелотти.
Догерти понравился,хоть и не забил,выложеный Кейном мяч на блюдечке.
Новая 5-ка Хой...так не о чем.
Али не а Али,а снова его брат,по мауровскому знаменитому вопросу.
Всегда вопрос к Мауру зачем он выпускает этого Бергвейна даже на замену.
Короче, Маур проиграл Анчелотти.
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