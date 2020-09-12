В воскресенье, 13-го сентября, состоится матч первого тура чемпионата Англии, в котором «Тоттенхэм» будет принимать «Эвертон».

На старте Премьер-лиги между собой сойдутся амбициозные клубы с большой историей. «Тоттенхэм» и «Эвертон», ведомые титулованными тренерами Жозе Моуриньо и Карло Анчелотти в этом году имеют большие планы. Лондонцы после неудачного прошлого сезона в этом чемпионате должны вернуться в топ-4 АПЛ, что будет сделать очень непросто. «Ириски», которые в последние годы все перестраиваются, намерены войти в зону еврокубков.

«Тоттенхэм» с приходом Моуриньо не изменил себе. Клуб не проводил активную транфсерную кампани в межсезонье. «Шпоры» подписали защитника Мэтта Догерти, хавбека Пьера-Эмиля Хойбьерга и вратаря Джо Харта. Не скажешь, что это громкие подписания, но глубины составу должны дать. Лондонцы попрощались с Яном Вертонгеном. В остальном - все на месте.

У «Эвертона» была более яркая трансферная кампания. Подписание Хамеса Родригеса можно назвать одним из самых громких в это межсезонье в Англии. Также клуб усилился Алланом. Таким образом, средняя линия мерсисайдцев будет полностью изменена. С обеими футболистами работал Карло Анчелотти, поэтому стоит ожидать, что игроки хорошо себя проявят.

К матчу первого тура каждая из команд подходит без потерь. Тренера с первых минут выпустят свои сильнейшие составы. Ожидаем появление и новичков. На бумаге фаворит «Тоттенхэм». Но сейчас команды проводят матчи без своей публики, поэтому фактор домашнего поля практически ничего не решает. Но исторически «Тоттенхэм» уверенно играет с «Эвертоном». Лондонцы выиграли 5 из последних 7-ми домашних матчей с «ирисками». Это показатель.

Ориентировочные составы:

«Тоттенхэм»: Льорис, Догэрти, Алдервейрелд, Дайер, Дэвис, Хойбьерг, Сиссоко, Бергвейн, Алли, Сон, Кейн.

«Эвертон»: Пикфорд, Коулмэн, Кин, Мина, Динь, Гомес, Аллан, Дукуре, Хамес, Калверт-Льюин, Ришарлисон.

13 сентября, воскресенье