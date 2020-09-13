В поединке 3-го тура чемпионата Франции по футболу «Монако» обыграл «Нант» со счетом 2:1.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча:
Лучшие моменты матча Монако - Нант
|65'
|ГОЛ ! Мяч забил Виллем Жеббель (Монако).
|62'
|ГОЛ ! Мяч забил Людовик Блас (Нант).
|5'
|ГОЛ ! Мяч забил Софьян Диоп (Монако).
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Источник — MEGOGO
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