Андрей БОГДАНОВ: «В матче со Львовом о Лиге Европы не думали»

Хавбек «Колоса» доволен победой во втором туре чемпионата Украины

  • 13.09.2020 20:10
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Андрей БОГДАНОВ: «В матче со Львовом о Лиге Европы не думали»
© ФК Колос. Андрей Богданов

Полузащитник «Колоса» Андрей Богданов подвел итоги разгрома «Львова» (4:0) в поединке 2-го тура УПЛ.

«У нас на игру со «Львовом» был максимальный настрой. Думаю, удалось взять три очка за счет того, что у нас была высокая командная организация игры.

Когда забили третий гол, стало понятно, что своего в этот день мы уже не упустим.

Думали об игре в Лиге Европы? Нет. Наш главный тренер попросил команду сначала сосредоточиться на матче чемпионата с львовянами, а потом уже будем думать об игре в Лиге Европы. Нам хотелось удачно сыграть, чтобы порадовать болельщиков при открытии нового стадиона «Колоса».

Думаю, игра со «Львовом» показала, что мы в хорошем состоянии. Физические кондиции тоже уже на уровне. Думаю, и дальше будем набирать обороты», - сказал Богданов.

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Источник — zbirna.com

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