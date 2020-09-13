Гранада — Атлетик — 2:0. Видео голов и обзор матча

В поединке 1-го тура чемпионата Испании по футболу «Гранада» дома обыграла «Атлетик» со счетом 2:0.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Гранада» — «Атлетик» — 2:0
Голы: Эррера, 49, Милья, 53
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Источник — Sport.ua
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