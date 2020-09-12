1-й тур
Гранада
2:0
Атлетик
12.09.2020, FT

Гранада одолела Атлетик, Эйбар сыграл вничью с Сельтой

Состоялись субботние матчи 1-го тура Ла Лиги

  • 12.09.2020 22:30
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Гранада одолела Атлетик, Эйбар сыграл вничью с Сельтой
© ФК Гранада

В субботу, 12-го сентября, состоялись поединки 1-го тура чемпионата Испании по футболу. «Эйбар» и «Сельта» разошлись нулевой ничьей, «Гранада» дома обыграла «Атлетик» со счетом 2:0.

«Эйбар» — «Сельта» — 0:0

«Эйбар»: Дмитрович, Оливейра, Бигас, Корреа, Леон (Рафа Соареш, 84), Диоп, Альварес, Инуи (Кондзер, 61), Экспосито, Энрик (Ресио, 68), Кике Гарсия.
«Сельта»: Вильяр, Араухо, Мальо, Оласа, Айду, Нолито, Йокушлу, Тапия, Мор (Санти Мина, 86), Мендес (Баэса, 77), Аспас.
Предупреждения: Бигас (13), Нолито (37), Альварес (41), Оласа (73), Жунка (73), Йокушлу (78), Диоп (81).
Удаление: Диоп (87).

«Гранада» — «Атлетик» — 2:0
Голы: Эррера, 49, Милья, 53

«Гранада»: Руй Силва, Фулькье, Дуарте, Херман Санчес, Нева, Милья (Диас, 89), Эррера (Кенеди, 80), Пуэртас, Монторо (Гоналон, 62), Мачис (Вико, 62), Сольдадо (Азиз, 80).
«Атлетик»: Унаи Симон, Баленсиага, Йерай Альварес, Капа (Уильямс, 56), Де Маркос, Рауль Гарсия (Вильялибре, 73), Весга (Унаи Лопес, 56), Муниаин (Сансет, 73), Дани Гарсия (Венседор, 80), Морсильо, Мартинес.
Предупреждения: Эррера (10), Морсильо (15), Херман Санчес (45), Мартинес (52), Унаи Лопес (72), Йерай Альварес (84), Гоналон (90).

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Источник — Sport.ua

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