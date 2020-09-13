Эден Азар будет ходить к психологу

Руководство мадридского «Реала» собирается направить хавбека Эдена Азара к психологу.

Испанская пресса утверждает, что в клубе надеются, что футболист получит необходимую психологическую помощь, чтобы избавиться от страха получения новой травмы.

Наставник команды Зинедин Зидан разработал для Азара индивидуальный план, чтобы он быстрее набрал форму.

Азар играет за «Реал» с лета 2019 года. За это время провел 22 матча во всех турнирах, забил 1 мяч и отдал 7 голевых передач.

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