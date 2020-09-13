Эден Азар будет ходить к психологу

В «Реале» надеются, что это поможет футболисту провести удачный сезон

  • 13.09.2020 16:31
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Эден Азар будет ходить к психологу
© Football Espana. Эден Азар

Руководство мадридского «Реала» собирается направить хавбека Эдена Азара к психологу.

Испанская пресса утверждает, что в клубе надеются, что футболист получит необходимую психологическую помощь, чтобы избавиться от страха получения новой травмы.

Наставник команды Зинедин Зидан разработал для Азара индивидуальный план, чтобы он быстрее набрал форму.

Азар играет за «Реал» с лета 2019 года. За это время провел 22 матча во всех турнирах, забил 1 мяч и отдал 7 голевых передач.

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Источник — Sport.es

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