Хитрый маневр. Лунин заявлен за Кастилью, но остается в 1-й команде Реала

Украинец должен остаться дублером для Тибо Куртуа

  • 13.09.2020 11:15
  • 801 просмотр
  • 1 комментарий
Хитрый маневр. Лунин заявлен за Кастилью, но остается в 1-й команде Реала
© Instagram. Андрей Лунин

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин попал в заявку «Кастильи» на сезон, но будет тренироваться в составе первой команды.
 
Дело в том, что в заявке первой команды слишком много игроков, а мадридский клуб пока не определился с дальнейшими судьбами Регилона, Майораля, Бейла и Мариано.
 
Ожидается, что 21-летний украинец должен остаться заменой для Тибо Куртуа.
 
Напомним, «Реал Мадрид Кастилья» – вторая команда «сливочных», выступающая в Сегунде Б. Ее возглавляет Рауль.

ВИДЕО. Куртуа уже волнуется. Лучшие сейвы Лунина на тренировках Реала

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Источник — AS

(3 голоса)

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Комментарии
    umnuy2
    online
      umnuy2, 13.09.2020 11:16
    0
    Чё за дела
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 13.09.2020 11:16
    0
    Чё за дела
    Ссылка
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