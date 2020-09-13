Хитрый маневр. Лунин заявлен за Кастилью, но остается в 1-й команде Реала

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин попал в заявку «Кастильи» на сезон, но будет тренироваться в составе первой команды.
Дело в том, что в заявке первой команды слишком много игроков, а мадридский клуб пока не определился с дальнейшими судьбами Регилона, Майораля, Бейла и Мариано.
Ожидается, что 21-летний украинец должен остаться заменой для Тибо Куртуа.
Напомним, «Реал Мадрид Кастилья» – вторая команда «сливочных», выступающая в Сегунде Б. Ее возглавляет Рауль.
ВИДЕО. Куртуа уже волнуется. Лучшие сейвы Лунина на тренировках Реала
Источник — AS
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