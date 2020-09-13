Артем ФРАНКОВ: «Ярмоленко ожидает очередной вдрызг убитый сезон»

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков поделился ожиданиями от игры Андрея Ярмоленко в «Вест Хэме» в новом сезоне после поражения «молотобойцев» от «Ньюкасла» (0:2).
«Что-то мне подсказывает: Андрея Ярмоленко ожидает очередной вдрызг убитый сезон в слабенькой команде.
«Вест Хэм» еще и сезон толком не начал, а уже влетел в специфических кризис. Продажа перспективнейшего Грэйди Дьянганы в ВБА что есть мочи ударила по чаяниям болельщиков и привела даже к бурчанию привычно лояльного и терпеливого Марка Нобла. Пикеты против Голда, Салливана и Брэйди имели место быть... Но главное — имело место быть домашние 0:2 против вроде бы товарища по несчастью в лице «Ньюкасла» с голами двух новичков последнего, Уилсона и Хендрика.
Нет, сама игра вышла чрезвычайно развеселой и могла развернуться в любую сторону что без Ярмоленко, что с его выходом в середине второго тайма, но... Вы меня услышали, и дай Бог мне ошибиться!», — написал Франков.
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Но играть по 5 минут в аудсайдере печально конечно.
Англия не его,борьба возвращаться.
Другой чемпинадо но уже закат и большая зарплата не дадут
Каких только чудес в футболе не бывает.
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