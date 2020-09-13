Артем ФРАНКОВ: «Ярмоленко ожидает очередной вдрызг убитый сезон»

«Вест Хэм» уже попал в специфический кризис, считает специалист

  • 13.09.2020 11:35
  • 4098 просмотров
  • 10 комментариев
Артем ФРАНКОВ: «Ярмоленко ожидает очередной вдрызг убитый сезон»
© Telegram. Артем Франков

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков поделился ожиданиями от игры Андрея Ярмоленко в «Вест Хэме» в новом сезоне после поражения «молотобойцев» от «Ньюкасла» (0:2).

«Что-то мне подсказывает: Андрея Ярмоленко ожидает очередной вдрызг убитый сезон в слабенькой команде.

«Вест Хэм» еще и сезон толком не начал, а уже влетел в специфических кризис. Продажа перспективнейшего Грэйди Дьянганы в ВБА что есть мочи ударила по чаяниям болельщиков и привела даже к бурчанию привычно лояльного и терпеливого Марка Нобла. Пикеты против Голда, Салливана и Брэйди имели место быть... Но главное — имело место быть домашние 0:2 против вроде бы товарища по несчастью в лице «Ньюкасла» с голами двух новичков последнего, Уилсона и Хендрика.

Нет, сама игра вышла чрезвычайно развеселой и могла развернуться в любую сторону что без Ярмоленко, что с его выходом в середине второго тайма, но... Вы меня услышали, и дай Бог мне ошибиться!», — написал Франков.

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Источник — Telegram

(30 голосов)

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Комментарии
    janu0320
      janu0320, 13.09.2020 12:30
    -3
    Олег Тимофеюк, 13.09.2020 12:28
    Ага, хотя это бревно нах никому не нужно.
    ну почему никому, китайцам нужно.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 13.09.2020 12:28
    -2
    janu0320, 13.09.2020 11:46
    уже не ярмоленко бревно, а команда слабая, ясно понятно.
    Ага, хотя это бревно нах никому не нужно.
    Ссылка
    olexyn
    online
      olexyn, 13.09.2020 12:27
    +3
    Між іншим, Ярмола після виходу на поле став лідером команди WH в другому таймі; але один в полі не воїн, тим більше, на 30 хвилин.
    Ссылка
    janu0320
      janu0320, 13.09.2020 12:26
    -3
    KARABAS55, 13.09.2020 11:57
    ВЕСТ Хем в этом году опять будет бороться за невылет из АПЛ.
    ярмоленко здесь не причём канешно, он скромный лавочник, с самым высокооплачиваемым контрактом в команде. забьёт пару голов за сезон и динамофилы буду орать что он сохранил прописку ВестХему в АПЛ.
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    AK_228
    online
      AK_228, 13.09.2020 12:19
    0
    Та не, клуб охрененный, уровень Шахтера
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 13.09.2020 12:14
    -4
    Хотя бы основной был бы фиг с ним.
    Но играть по 5 минут в аудсайдере печально конечно.
    Англия не его,борьба возвращаться.
    Другой чемпинадо но уже закат и большая зарплата не дадут
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    zvalenok03
    online
      zvalenok03, 13.09.2020 12:11
    -4
    Даже динамофан франков сомневается в ярмоленко.
    Каких только чудес в футболе не бывает.
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 13.09.2020 12:01
    0
    Да погоди причитать, этот тренер всегда сезоны начинает ни шатко ни валко, к тому же там явно будут еще ЦЗ покупать нормального.
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 13.09.2020 11:57
    +3
    ВЕСТ Хем в этом году опять будет бороться за невылет из АПЛ.
    Ссылка
    janu0320
      janu0320, 13.09.2020 11:46
    -4
    уже не ярмоленко бревно, а команда слабая, ясно понятно.
    Ссылка
    olexyn
    online
      olexyn, 13.09.2020 12:27
    +3
    Між іншим, Ярмола після виходу на поле став лідером команди WH в другому таймі; але один в полі не воїн, тим більше, на 30 хвилин.
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 13.09.2020 11:57
    +3
    ВЕСТ Хем в этом году опять будет бороться за невылет из АПЛ.
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 13.09.2020 12:19
    0
    Та не, клуб охрененный, уровень Шахтера
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 13.09.2020 12:01
    0
    Да погоди причитать, этот тренер всегда сезоны начинает ни шатко ни валко, к тому же там явно будут еще ЦЗ покупать нормального.
    Ссылка
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