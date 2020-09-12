1-й тур
Вест Хэм Юнайтед
0:2
Ньюкасл
12.09.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Ярмоленко не помог. Вест Хэм всухую проиграл Ньюкаслу

Украинский вингер «молотобойцев» отметился желтой карточкой

  • 12.09.2020 23:53
  • 892 просмотра
  • 4 комментария
Ярмоленко не помог. Вест Хэм всухую проиграл Ньюкаслу
© ФК Вест Хэм

В поединке 1-го тура АПЛ «Вест Хэм» дома проиграл «Ньюкаслу» со счетом 0:2. Забитыми мячами отметились Уилсон и Хендрик.

30-летний украинский вингер «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко появился на поле во втором тайме, на 66-й минуте заменив Нобла. На 70-й минуте Ярмоленко получил желтую карточку.

«Вест Хэм» — «Ньюкасл» — 0:2
Голы: Уилсон, 56, Хендрик, 87

«Вест Хэм»: Фабианьски, Фредерикс, Диоп, Огбонна, Крессуэлл, Нобл (Ярмоленко, 66), Райс, Соучек, Форнальс (Аллер, 67), Боуэн (Фелипе Андерсон, 89), Антонио.
«Ньюкасл»: Дарлоу, Манкильо, Фернандес, Ласселс, Льюис, Шелви, Хэйден, Хендрик, Сен-Максимен (Жоэлинтон, 75), Кэрролл (Лонгстафф, 88), Уилсон (Альмирон, 85).
Предупреждения: Хэйден (13), Фредерикс (54), Манкильо (68), Ярмоленко (70).

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Вадим Курнули
    online
      Вадим Курнули, 13.09.2020 00:25
    -1
    Forever_young_13, 13.09.2020 00:07
    Видимо пора кое-кому собираться в Кетай
    таки да. благо коровавирус там вроде миновал
    Ссылка
    Sentinel
      Sentinel, 13.09.2020 00:21
    +1
    Усредненный комментарий пользователей в оф твиттере Вест Хэма:
    Oh god, not another season of this shit...
    Ссылка
    olexyn
    online
      olexyn, 13.09.2020 00:17
    +3
    Ярмола після виходу на заміну за пів-тайму створив гольових моментів більше, ніж вся команда Вест Хем за весь другий тайм.
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 13.09.2020 00:07
    -6
    Видимо пора кое-кому собираться в Кетай
    Ссылка
    olexyn
    online
      olexyn, 13.09.2020 00:17
    +3
    Ярмола після виходу на заміну за пів-тайму створив гольових моментів більше, ніж вся команда Вест Хем за весь другий тайм.
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 13.09.2020 00:21
    +1
    Усредненный комментарий пользователей в оф твиттере Вест Хэма:
    Oh god, not another season of this shit...
    Ссылка
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