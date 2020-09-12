Ярмоленко не помог. Вест Хэм всухую проиграл Ньюкаслу

В поединке 1-го тура АПЛ «Вест Хэм» дома проиграл «Ньюкаслу» со счетом 0:2. Забитыми мячами отметились Уилсон и Хендрик.
30-летний украинский вингер «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко появился на поле во втором тайме, на 66-й минуте заменив Нобла. На 70-й минуте Ярмоленко получил желтую карточку.
«Вест Хэм» — «Ньюкасл» — 0:2
Голы: Уилсон, 56, Хендрик, 87
«Вест Хэм»: Фабианьски, Фредерикс, Диоп, Огбонна, Крессуэлл, Нобл (Ярмоленко, 66), Райс, Соучек, Форнальс (Аллер, 67), Боуэн (Фелипе Андерсон, 89), Антонио.
«Ньюкасл»: Дарлоу, Манкильо, Фернандес, Ласселс, Льюис, Шелви, Хэйден, Хендрик, Сен-Максимен (Жоэлинтон, 75), Кэрролл (Лонгстафф, 88), Уилсон (Альмирон, 85).
Предупреждения: Хэйден (13), Фредерикс (54), Манкильо (68), Ярмоленко (70).
Источник — Sport.ua
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