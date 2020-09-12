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Вест Хэм Юнайтед
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Ньюкасл
12.09.2020 22:00   ТВ-трансляция: 

Вест Хэм – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

«Молотобойцы» будут принимать «сорок»

  • 12.09.2020 00:58
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Вест Хэм – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
© twitter.com/westham

В субботу состоится поединок 1-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Вест Хэм» будет принимать «Ньюкасл».

«Молотобойцы», которые традиционно тратят немалые деньги на трансферы, в нынешнее короткое межсезонье никого не купили. Хотя слухи сватали в «Вест Хэм» и Брэйтуэйта, и Гётце, и даже нашего Матвиенко. Такое равнодушие к трансферному рынку несколько не вписывается в концепцию боссов лондонского клуба, которые хотят видеть команду среди английских грандов. Вполне вероятно, «Вест Хэм» в ближайшем времени ждут приобретения, ну а пока «молотобойцы» проведут стартовый матч нового чемпионата в привычном составе. Под вопросом участие в противостоянии только Мануэля Лансини, который в очередной раз оказался в лазарете.

Прошедшим летом «Ньюкасл» был близок к продаже инвесторам из Саудовской Аравии, и как следствие, болельщики «сорок» уже подумывали о громких приобретениях. Но с продажей не сложилось, поэтому звездные футболисты в Ньюкасл не пожаловали. Зато пришли в команду Каллум Уилсон и Райан Фрейзер из «Борнмута», опорник «Бернли» Джефф Хендрик и левый защитник «Норвича» Джамал Льюис. Впрочем, руководство «сорок» намерено искать другие варианты продажи клуба, так что, возможно, «Ньюкасл» еще ждут изменения. Отметим, что в Лондоне гостям не помогут голкипер Мартин Дубравка и защитник Фабиан Шер.

В рамках подготовки к новому сезону «Вест Хэм» провел четыре спарринга, одержав три победы и потерпев одно поражение. В контрольном поединке с «Ипсвичем» (4:1) принял участие и украинец Андрей Ярмоленко, который провел на поле все игровое время. «Ньюкасл» также провел четыре спарринга – две победы и два поражения.

«Вест Хэм» выдал довольно мощный отрезок в концовке прошлого чемпионата, потерпев всего одно поражение в семи матчах. А вот «Ньюкасл», наоборот, завершил турнир с шестиматчевой безвыигрышной серией. В прошлом первенстве «молотобойцы» не сумели обыграть «сорок». В Лондоне хозяева поля проиграли со счетом 2:3, а в Ньюкасле была зафиксирована ничья – 2:2.

Ориентировочные составы:

«Вест Хэм»: Фабиански, Кресвелл, Огбонна, Бальбуэна, Фредерикс, Райс, Соучек, Форнальс, Ноубл, Боуэн, Антонио.

«Ньюкасл»: Дарлоу, Манкильо, Ласцельс, Фернандес, Крафт, Шелви, Хэйден, Максимен, Альмирон, Ритчи, Уилсон.

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12 сентября, суббота

«Вест Хэм» — «Ньюкасл»
Лондон. Стадион «Олимпийский». 22:00
ТВ-трансляция на телеканале «Setanta Sports Ukraine»
 Арбитр: Стюарт Атвелл
Прогноз Sport.ua — 1:1
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Александр Снитко, Sport.ua

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