Болонья нашла замену Супряге в московском Спартаке

Нападающий московского «Спартака» Эсекьель Понсе может продолжить карьеру в чемпионате Италии. «Болонья» предложила 4 миллиона евро за 23-летнего аргентинца. Об этом сообщил журналист Марко Контерио.
Спортивный директор Болоньи Вальтер Сабатини уже подписывал Понсе, когда тот играл в «Роме»
Аргентинец выступает за Спартак с 2019 года. В текущем сезоне он провел 4 матча в РПЛ и забил 2 гола. Его контракт со «Спартаком» истекает 30 июня 2024 года.
В случае подписания Понсе, Болонья, наверняка, откажется от попыток приобрести нападающего киевского Динамо Владислава Супряги, который стоит намного дороже.
📢 Torna un vecchio pallino di Walter Sabatini: offerta allo #Spartak per Ezequiel Ponce. Lo ha già preso alla #Roma, lo vuole ora al #Bologna. Offerti 4 milioni di euro.— Marco Conterio (@marcoconterio) September 12, 2020
Виталий Петровский, Sport.ua
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Мышление у таких простое как тапочек. Чем ниже уровень чемпионата, тем ниже цена на футболиста, выступающего в таком чемпионате.
Интересно, что цена на конкретного футболиста зависит от обобщенных факторов, таких, как, например, сила чемпионата или этническая принадлежность. Футболист-бразилец заранее ценится именно потому что он бразилец. Т.е. считается, что есть высокая вероятность, что он заиграет, потому что бразильцы в принципе хорошо играют в футбол.
По той же причине Шахтер ставит на своих футболистов высокие цены для европейцев. У Шахтера есть успешная история продаж футболистов, которые заиграли в ведущих чемпионатах и эта история в том числе теперь используется как обоснование для высокой цены уже на нынешних футболистов, в том смысле, что "видите, порожняк не гоним, у нас всегда качественный товар, потому и цена такая".
Неадекватность подобного ценообразования в том, что в нем большую роль играет теория вероятности и психология. Люди СЕЙЧАС платят высокую цену за "товар", потому что ожидают от него высокого качества В БУДУЩЕМ, при этом их ожидания частично построены на обобщенных факторах, которые к самому "товару" никакого отношения не имеют.
Собственно по этой причине за украинцев из УПЛ не будут платить больших денег. Потому что рейтинг УПЛ слаб, а успешных историй с гулькин нос. Но стоит такому футболисту закрепить в клубе сильного чемпионата и вот тогда за него уже заплатят намного большие деньги, но все равно не такие большие, как за бразильцев или голландцев, потому что у тех успешных историй гораздо больше.
Мышление у таких простое как тапочек. Чем ниже уровень чемпионата, тем ниже цена на футболиста, выступающего в таком чемпионате.
Интересно, что цена на конкретного футболиста зависит от обобщенных факторов, таких, как, например, сила чемпионата или этническая принадлежность. Футболист-бразилец заранее ценится именно потому что он бразилец. Т.е. считается, что есть высокая вероятность, что он заиграет, потому что бразильцы в принципе хорошо играют в футбол.
По той же причине Шахтер ставит на своих футболистов высокие цены для европейцев. У Шахтера есть успешная история продаж футболистов, которые заиграли в ведущих чемпионатах и эта история в том числе теперь используется как обоснование для высокой цены уже на нынешних футболистов, в том смысле, что "видите, порожняк не гоним, у нас всегда качественный товар, потому и цена такая".
Неадекватность подобного ценообразования в том, что в нем большую роль играет теория вероятности и психология. Люди СЕЙЧАС платят высокую цену за "товар", потому что ожидают от него высокого качества В БУДУЩЕМ, при этом их ожидания частично построены на обобщенных факторах, которые к самому "товару" никакого отношения не имеют.
Собственно по этой причине за украинцев из УПЛ не будут платить больших денег. Потому что рейтинг УПЛ слаб, а успешных историй с гулькин нос. Но стоит такому футболисту закрепить в клубе сильного чемпионата и вот тогда за него уже заплатят намного большие деньги, но все равно не такие большие, как за бразильцев или голландцев, потому что у тех успешных историй гораздо больше.
Мышление у таких простое как тапочек. Чем ниже уровень чемпионата, тем ниже цена на футболиста, выступающего в таком чемпионате.
Интересно, что цена на конкретного футболиста зависит от обобщенных факторов, таких, как, например, сила чемпионата или этническая принадлежность. Футболист-бразилец заранее ценится именно потому что он бразилец. Т.е. считается, что есть высокая вероятность, что он заиграет, потому что бразильцы в принципе хорошо играют в футбол.
По той же причине Шахтер ставит на своих футболистов высокие цены для европейцев. У Шахтера есть успешная история продаж футболистов, которые заиграли в ведущих чемпионатах и эта история в том числе теперь используется как обоснование для высокой цены уже на нынешних футболистов, в том смысле, что "видите, порожняк не гоним, у нас всегда качественный товар, потому и цена такая".
Неадекватность подобного ценообразования в том, что в нем большую роль играет теория вероятности и психология. Люди СЕЙЧАС платят высокую цену за "товар", потому что ожидают от него высокого качества В БУДУЩЕМ, при этом их ожидания частично построены на обобщенных факторах, которые к самому "товару" никакого отношения не имеют.
Собственно по этой причине за украинцев из УПЛ не будут платить больших денег. Потому что рейтинг УПЛ слаб, а успешных историй с гулькин нос. Но стоит такому футболисту закрепить в клубе сильного чемпионата и вот тогда за него уже заплатят намного большие деньги, но все равно не такие большие, как за бразильцев или голландцев, потому что у тех успешных историй гораздо больше.
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