Болонья нашла замену Супряге в московском Спартаке

Это более дешевый вариант

  • 13.09.2020 10:59
  • 1653 просмотра
  • 6 комментариев
Болонья нашла замену Супряге в московском Спартаке
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Нападающий московского «Спартака» Эсекьель Понсе может продолжить карьеру в чемпионате Италии. «Болонья» предложила 4 миллиона евро за 23-летнего аргентинца. Об этом сообщил журналист Марко Контерио.

Спортивный директор Болоньи Вальтер Сабатини уже подписывал Понсе, когда тот играл в «Роме»

Аргентинец выступает за Спартак с 2019 года. В текущем сезоне он провел 4 матча в РПЛ и забил 2 гола. Его контракт со «Спартаком» истекает 30 июня 2024 года.

В случае подписания Понсе, Болонья, наверняка, откажется от попыток приобрести нападающего киевского Динамо Владислава Супряги, который стоит намного дороже.

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Виталий Петровский, Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    janu0320
      janu0320, 13.09.2020 11:30
    -1
    MaxUa, 13.09.2020 11:20
    Странно, что предложили 4 миллиона. По идее жмоты должны были начать тысяч с 900. А там могли увеличить миллионов до двух. Хотел бы я посмотреть, как бы они за футболиста, выступающего в итальянском или французском чемпионате столько предложат.
    Мышление у таких простое как тапочек. Чем ниже уровень чемпионата, тем ниже цена на футболиста, выступающего в таком чемпионате.
    Интересно, что цена на конкретного футболиста зависит от обобщенных факторов, таких, как, например, сила чемпионата или этническая принадлежность. Футболист-бразилец заранее ценится именно потому что он бразилец. Т.е. считается, что есть высокая вероятность, что он заиграет, потому что бразильцы в принципе хорошо играют в футбол.
    По той же причине Шахтер ставит на своих футболистов высокие цены для европейцев. У Шахтера есть успешная история продаж футболистов, которые заиграли в ведущих чемпионатах и эта история в том числе теперь используется как обоснование для высокой цены уже на нынешних футболистов, в том смысле, что "видите, порожняк не гоним, у нас всегда качественный товар, потому и цена такая".
    Неадекватность подобного ценообразования в том, что в нем большую роль играет теория вероятности и психология. Люди СЕЙЧАС платят высокую цену за "товар", потому что ожидают от него высокого качества В БУДУЩЕМ, при этом их ожидания частично построены на обобщенных факторах, которые к самому "товару" никакого отношения не имеют.
    Собственно по этой причине за украинцев из УПЛ не будут платить больших денег. Потому что рейтинг УПЛ слаб, а успешных историй с гулькин нос. Но стоит такому футболисту закрепить в клубе сильного чемпионата и вот тогда за него уже заплатят намного большие деньги, но все равно не такие большие, как за бразильцев или голландцев, потому что у тех успешных историй гораздо больше.
    и что тебя смущает в этой логике? из слабого чемпионата покупают дешевле потому как ещё не доказал что способен рвать более сильный чемпионат, вроде всё логично.
    Ссылка
    janu0320
      janu0320, 13.09.2020 11:26
    -1
    dd dent, 13.09.2020 11:10
    Что за муки, надо купить давайте $, не надо не морочьте голову, не такая там сумма трансфера что б прям сагу встраивать
    сказал абрамович
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 13.09.2020 11:24
    0
    Возьмут аргентинца 100% если Спартак согласиться. Не только из-за цены, а ещё и из-за того что он аргентинець, ведь как известно аргентинца и бразильцы намного чаще закрепляються в европейских клубах, чем украинцы. В сравнении будет коефициент где-то 20 к 1.
    Ссылка
    MaxUa
    online
      MaxUa, 13.09.2020 11:20
    +1
    Странно, что предложили 4 миллиона. По идее жмоты должны были начать тысяч с 900. А там могли увеличить миллионов до двух. Хотел бы я посмотреть, как бы они за футболиста, выступающего в итальянском или французском чемпионате столько предложат.
    Мышление у таких простое как тапочек. Чем ниже уровень чемпионата, тем ниже цена на футболиста, выступающего в таком чемпионате.
    Интересно, что цена на конкретного футболиста зависит от обобщенных факторов, таких, как, например, сила чемпионата или этническая принадлежность. Футболист-бразилец заранее ценится именно потому что он бразилец. Т.е. считается, что есть высокая вероятность, что он заиграет, потому что бразильцы в принципе хорошо играют в футбол.
    По той же причине Шахтер ставит на своих футболистов высокие цены для европейцев. У Шахтера есть успешная история продаж футболистов, которые заиграли в ведущих чемпионатах и эта история в том числе теперь используется как обоснование для высокой цены уже на нынешних футболистов, в том смысле, что "видите, порожняк не гоним, у нас всегда качественный товар, потому и цена такая".
    Неадекватность подобного ценообразования в том, что в нем большую роль играет теория вероятности и психология. Люди СЕЙЧАС платят высокую цену за "товар", потому что ожидают от него высокого качества В БУДУЩЕМ, при этом их ожидания частично построены на обобщенных факторах, которые к самому "товару" никакого отношения не имеют.
    Собственно по этой причине за украинцев из УПЛ не будут платить больших денег. Потому что рейтинг УПЛ слаб, а успешных историй с гулькин нос. Но стоит такому футболисту закрепить в клубе сильного чемпионата и вот тогда за него уже заплатят намного большие деньги, но все равно не такие большие, как за бразильцев или голландцев, потому что у тех успешных историй гораздо больше.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 13.09.2020 11:10
    +2
    Что за муки, надо купить давайте $, не надо не морочьте голову, не такая там сумма трансфера что б прям сагу встраивать
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
    online
      Dmytro Dmytro, 13.09.2020 10:59
    0
    Довимахувались!!!
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 13.09.2020 11:10
    +2
    Что за муки, надо купить давайте $, не надо не морочьте голову, не такая там сумма трансфера что б прям сагу встраивать
    Ссылка
    MaxUa
    online
      MaxUa, 13.09.2020 11:20
    +1
    Странно, что предложили 4 миллиона. По идее жмоты должны были начать тысяч с 900. А там могли увеличить миллионов до двух. Хотел бы я посмотреть, как бы они за футболиста, выступающего в итальянском или французском чемпионате столько предложат.
    Мышление у таких простое как тапочек. Чем ниже уровень чемпионата, тем ниже цена на футболиста, выступающего в таком чемпионате.
    Интересно, что цена на конкретного футболиста зависит от обобщенных факторов, таких, как, например, сила чемпионата или этническая принадлежность. Футболист-бразилец заранее ценится именно потому что он бразилец. Т.е. считается, что есть высокая вероятность, что он заиграет, потому что бразильцы в принципе хорошо играют в футбол.
    По той же причине Шахтер ставит на своих футболистов высокие цены для европейцев. У Шахтера есть успешная история продаж футболистов, которые заиграли в ведущих чемпионатах и эта история в том числе теперь используется как обоснование для высокой цены уже на нынешних футболистов, в том смысле, что "видите, порожняк не гоним, у нас всегда качественный товар, потому и цена такая".
    Неадекватность подобного ценообразования в том, что в нем большую роль играет теория вероятности и психология. Люди СЕЙЧАС платят высокую цену за "товар", потому что ожидают от него высокого качества В БУДУЩЕМ, при этом их ожидания частично построены на обобщенных факторах, которые к самому "товару" никакого отношения не имеют.
    Собственно по этой причине за украинцев из УПЛ не будут платить больших денег. Потому что рейтинг УПЛ слаб, а успешных историй с гулькин нос. Но стоит такому футболисту закрепить в клубе сильного чемпионата и вот тогда за него уже заплатят намного большие деньги, но все равно не такие большие, как за бразильцев или голландцев, потому что у тех успешных историй гораздо больше.
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 13.09.2020 11:24
    0
    Возьмут аргентинца 100% если Спартак согласиться. Не только из-за цены, а ещё и из-за того что он аргентинець, ведь как известно аргентинца и бразильцы намного чаще закрепляються в европейских клубах, чем украинцы. В сравнении будет коефициент где-то 20 к 1.
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
    online
      Dmytro Dmytro, 13.09.2020 10:59
    0
    Довимахувались!!!
    Ссылка
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