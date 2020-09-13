Болонья нашла замену Супряге в московском Спартаке

Нападающий московского «Спартака» Эсекьель Понсе может продолжить карьеру в чемпионате Италии. «Болонья» предложила 4 миллиона евро за 23-летнего аргентинца. Об этом сообщил журналист Марко Контерио.

Спортивный директор Болоньи Вальтер Сабатини уже подписывал Понсе, когда тот играл в «Роме»

Аргентинец выступает за Спартак с 2019 года. В текущем сезоне он провел 4 матча в РПЛ и забил 2 гола. Его контракт со «Спартаком» истекает 30 июня 2024 года.

В случае подписания Понсе, Болонья, наверняка, откажется от попыток приобрести нападающего киевского Динамо Владислава Супряги, который стоит намного дороже.