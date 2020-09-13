Салах станет главной трансферной целью Барселоны

Наставник «сине-гранатовых» Рональд Куман хочет видеть в команде египтянина

  • 13.09.2020 09:45
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Салах станет главной трансферной целью Барселоны
© ФК Ливерпуль. Мохамед Салах

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман хочет подписать Мохамеда Салаха из «Ливерпуля».
 
Сообщается, что египетский вингер станет главной трансферной целью «сине-гранатовых», а Садио Мане, которого ранее сватали в каталонский клуб, якобы не очень нужен наставнику из Нидерландов.
 
Отметим, что в матче первого тура нового сезона АПЛ Салах трижды расписался в воротах «Лидса» (4:3). 
 
28-летний Мохамед играет в составе «красных» с лета 2017 года. За это время провел 154 матча, забил 97 голов и отдал 41 ассист. Его контракт действует до лета 2023 года. 

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Источник — Express

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