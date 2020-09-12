1-й тур
Ливерпуль
4:3
Лидс
12.09.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Вот так возвращение! Лидс забил Ливерпулю три гола и все равно проиграл

Команда Бьелсы ярко открыла сезон АПЛ

  • 12.09.2020 21:24
  • 1577 просмотров
  • 6 комментариев
Вот так возвращение! Лидс забил Ливерпулю три гола и все равно проиграл
© twitter.com/lfc

В 1-м туре АПЛ «Лидс», который вернулся в элитный дивизион спустя 16 лет, играл на выезде с «Ливерпулем» и сумел удивить действующего чемпиона.

Команда Марсело Бьелсы смогла забить сопернику три гола, но все равно проиграла. В конце встречи «Красные» получили право на пенальти, который реализовал Мохамед Салах.

Это второй пенальти для игрока, который оформил хет-трик и помог команде выиграть 4:3.

АПЛ. 1-й тур.

Ливерпуль - Лидс 4:3
Голы: Салах, 4 (с пен), 33, 88 (с пен), ван Дейк, 20 - Харрисон, 12, Бамфорд, 30, Клих, 66

Ливерпуль: Алиссон, Александер-Арнольд (Матип, 89), Гомес, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон (Джонс, 66), Кейта (Фабиньо, 58), Вейналдум, Салах, Мане, Фирмино

Лидс: Меслье, Айлинг, Кох, Даллас, Струйк, Филлипс, Коста, Эрнандес (Робертс, 62), Клих (Шейклтон, 81), Харрисон, Бамфорд (Родриго, 62)

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Источник — Sport.ua

(12 голосов)

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Комментарии
    Андрій Стадник
      Андрій Стадник, 12.09.2020 21:49
    0
    Гра Лідса - чиста авантюра, та абсолютний пресинг.
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    KARABAS55
      KARABAS55, 12.09.2020 21:45
    0
    Да, игра бомба. ЛИДС с такой игрой я думаю должен прописаться в АПЛ.
    Я бабки заряжал на Лидс, и до конца матча сидел на изжоге!
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    OKs100
    online
      OKs100, 12.09.2020 21:42
    -1
    Если Лисы продолжат так играть, то могут выйти в Лигу Чемпионов.
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    Ilya
    online
      Ilya , 12.09.2020 21:36
    0
    Игра огонь. Лидс двигался не хуже, хотя видео, что классом уступали.
    Бьелса очень крутой тренер, не просто так всех топ тренеров сейчас называют его учениками )
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    con clusion
      con clusion, 12.09.2020 21:34
    -2
    Ааааа. Если бы не 2 пеналя, то Шах... тьфу, Ливерпуль бы не выиграл!
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    Cherevik22
      Cherevik22, 12.09.2020 21:31
    0
    Хорошая игра!
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    Андрій Стадник
      Андрій Стадник, 12.09.2020 21:49
    0
    Гра Лідса - чиста авантюра, та абсолютний пресинг.
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 12.09.2020 21:45
    0
    Да, игра бомба. ЛИДС с такой игрой я думаю должен прописаться в АПЛ.
    Я бабки заряжал на Лидс, и до конца матча сидел на изжоге!
    Ссылка
    Ilya
    online
      Ilya , 12.09.2020 21:36
    0
    Игра огонь. Лидс двигался не хуже, хотя видео, что классом уступали.
    Бьелса очень крутой тренер, не просто так всех топ тренеров сейчас называют его учениками )
    Ссылка
    Cherevik22
      Cherevik22, 12.09.2020 21:31
    0
    Хорошая игра!
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