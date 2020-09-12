Вот так возвращение! Лидс забил Ливерпулю три гола и все равно проиграл

В 1-м туре АПЛ «Лидс», который вернулся в элитный дивизион спустя 16 лет, играл на выезде с «Ливерпулем» и сумел удивить действующего чемпиона.
Команда Марсело Бьелсы смогла забить сопернику три гола, но все равно проиграла. В конце встречи «Красные» получили право на пенальти, который реализовал Мохамед Салах.
Это второй пенальти для игрока, который оформил хет-трик и помог команде выиграть 4:3.
АПЛ. 1-й тур.
Ливерпуль - Лидс 4:3
Голы: Салах, 4 (с пен), 33, 88 (с пен), ван Дейк, 20 - Харрисон, 12, Бамфорд, 30, Клих, 66
Ливерпуль: Алиссон, Александер-Арнольд (Матип, 89), Гомес, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон (Джонс, 66), Кейта (Фабиньо, 58), Вейналдум, Салах, Мане, Фирмино
Лидс: Меслье, Айлинг, Кох, Даллас, Струйк, Филлипс, Коста, Эрнандес (Робертс, 62), Клих (Шейклтон, 81), Харрисон, Бамфорд (Родриго, 62)
Источник — Sport.ua
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Я бабки заряжал на Лидс, и до конца матча сидел на изжоге!
Бьелса очень крутой тренер, не просто так всех топ тренеров сейчас называют его учениками )
Я бабки заряжал на Лидс, и до конца матча сидел на изжоге!
Бьелса очень крутой тренер, не просто так всех топ тренеров сейчас называют его учениками )
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