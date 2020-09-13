В поединке 1-го тура Английской Премьер-лиги «Ливерпуль» на своем поле с трудом одолел «Лидс» со счетом 4:3.
Предлагаем вашему вниманию видеообзор поединка.
Лучшие моменты матча Ливерпуль - Лидс
|88'
|ГОЛ ! С пенальти забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
|66'
|ГОЛ ! Мяч забил Матеуш Клих (Лидс).
|33'
|ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
|30'
|ГОЛ ! Мяч забил Патрик Бэмфорд (Лидс).
|21'
|ГОЛ ! Мяч забил Вирджил ван Дейк (Ливерпуль).
|12'
|ГОЛ ! Мяч забил Джек Харрисон (Лидс).
|5'
|ГОЛ ! С пенальти забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
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Источник — YouTube
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