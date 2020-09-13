Наоми ОСАКА: «В первом сете играла не так, как ожидала»

Японская теннисистка – о победе на US Open

  • 13.09.2020 08:23
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Наоми ОСАКА: «В первом сете играла не так, как ожидала»
© US Open. Наоми Осака

Чемпионка Открытого чемпионата США по теннису Наоми Осака из Японии прокомментировала победу в финале над Викторией Азаренко из Беларуси.
 
«Думаю, что в первом сете я так нервничала, что очень плохо работала на ногах. Я чувствовала, что играю не так, как ожидала. Не то чтобы я думала, что выдам 100%, но было бы хорошо, если бы я могла даже играть, например, на 70%. Я просто чувствовала, что слишком накручиваю себя.
 
Во втором сете я рано начала уступать в счете, что мне не очень помогло. Поэтому я настроилась на позитивные мысли, чтобы не проиграть 6-1, 6-0, надеясь дать сопернице шанс немного побегать за деньгами», – сказала Осака.

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Источник — WTA

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