Наоми ОСАКА: «В первом сете играла не так, как ожидала»

Чемпионка Открытого чемпионата США по теннису Наоми Осака из Японии прокомментировала победу в финале над Викторией Азаренко из Беларуси.



«Думаю, что в первом сете я так нервничала, что очень плохо работала на ногах. Я чувствовала, что играю не так, как ожидала. Не то чтобы я думала, что выдам 100%, но было бы хорошо, если бы я могла даже играть, например, на 70%. Я просто чувствовала, что слишком накручиваю себя.



Во втором сете я рано начала уступать в счете, что мне не очень помогло. Поэтому я настроилась на позитивные мысли, чтобы не проиграть 6-1, 6-0, надеясь дать сопернице шанс немного побегать за деньгами», – сказала Осака.