В воскресенье, 13-го сентября, в рамках второго тура Украинской Премьер-лиги полтавская «Ворскла» будет принимать «Ингулец» (Петрово).
Поединок состоится в Полтаве на стадионе имени А.Бутовского. Начало встречи в 19:30.
«Ворскла» – «Ингулец». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.
Прямую трансляцию поединка «Ворскла» – «Ингулец» покажет телеканал «Футбол 1».
Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Ворскла» – «Ингулец», за которой можно следить здесь.
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Источник — Sport.ua
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