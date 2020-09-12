В воскресенье, 13-го сентября, состоится матч второго тура Украинской Премьер-лиги, в котором луганская «Заря» будет принимать «Мариуполь».

Поединок пройдет в Запорожье на стадионе «Славутич-Арена», арбитр Сергей Бойко даст стартовый свисток в 17:00.

«Заря» – «Мариуполь». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.

Встречу в Запорожье можно в прямом эфире посмотреть на телеканале «Униан».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Заря» – «Мариуполь», за которой можно следить здесь.