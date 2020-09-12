Динамо опровергло информацию о травме Попова, а Тымчик на обследовании

У Дениса Попова нет травмы, но есть заболевание

  • 12.09.2020 17:27
  • 2382 просмотра
  • 5 комментариев
Динамо опровергло информацию о травме Попова, а Тымчик на обследовании
© fcdynamo.kiev.ua

«Динамо» на официальном сайте опровергло информацию о травме защитника Дениса Попова. Ранее СМИ сообщали, что игрок выбыл на полтора месяца.

Однако на самом деле у игрока киевлян ангина и он пропустит до двух недель.

Что касается защитника Александра Тымчика, который получил травму в матче с «Десной», то его еще ждет обследование. Футболист получил повреждение приводящей мышцы бедра.

Сроки восстановления будут известны после МРТ обследования, которое проведут через 72 часа после получения травмы для точности диагноза.

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Источник — ФК Динамо Киев

(8 голосов)

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Комментарии
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 12.09.2020 18:24
    0
    Переел мороженого с Белодид.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 12.09.2020 18:05
    -3
    Всем плевать что там у позорнамы поездной.
    Ссылка
    kvv1404
    online
      kvv1404, 12.09.2020 18:03
    0
    Якщо у гравця ангіна то його потрібно штрафувати . А якщо Попова перевели в дубль за висловлювання то це говорить що у гравця відсутні мізки!
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 12.09.2020 17:54
    -2
    Какие две недели с ангиной? Горло под прессингом лимона с медом несколько часов и куда ангина денется.
    Ссылка
    OKs100
      OKs100, 12.09.2020 17:46
    0
    То есть, Попова перевели в дубль лишь потому, что Луческу не понравилось то, как он говорил о нём?
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 12.09.2020 18:24
    0
    Переел мороженого с Белодид.
    Ссылка
    kvv1404
    online
      kvv1404, 12.09.2020 18:03
    0
    Якщо у гравця ангіна то його потрібно штрафувати . А якщо Попова перевели в дубль за висловлювання то це говорить що у гравця відсутні мізки!
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 12.09.2020 17:46
    0
    То есть, Попова перевели в дубль лишь потому, что Луческу не понравилось то, как он говорил о нём?
    Ссылка
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