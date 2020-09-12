Динамо опровергло информацию о травме Попова, а Тымчик на обследовании

«Динамо» на официальном сайте опровергло информацию о травме защитника Дениса Попова. Ранее СМИ сообщали, что игрок выбыл на полтора месяца.

Однако на самом деле у игрока киевлян ангина и он пропустит до двух недель.

Что касается защитника Александра Тымчика, который получил травму в матче с «Десной», то его еще ждет обследование. Футболист получил повреждение приводящей мышцы бедра.

Сроки восстановления будут известны после МРТ обследования, которое проведут через 72 часа после получения травмы для точности диагноза.