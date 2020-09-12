Попов выбыл на полтора месяца из-за травмы

Центральный защитник «Динамо» Денис Попов получил травму во время тренировки команды. О какой именно травме идет речь не известно, однако восстановление займет полтора месяца.
Это значит, что Попов точно не поможет «Динамо» в квалификации Лиги чемпионов: ни в матче третьего раунда против «АЗ Алкмааар» (15 сентября), ни в раунде плей-офф, если «Динамо» туда пробьется.
Вчера «Динамо» во втором туре УПЛ дома сыграло вничью 0:0 с «Десной», Попова в заявке на игру не было.
Кроме Попова, также травмированы еще три защитника «Динамо»: Никита Бурда, Артем Шабанов и Александр Тымчик.
Источник — Динамо Киев от Шурика
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