Попов выбыл на полтора месяца из-за травмы

У «Динамо» проблемы в центре защиты

  • 12.09.2020 12:44
  • 1827 просмотров
  • 9 комментариев
Попов выбыл на полтора месяца из-за травмы
© ФК Динамо Киев. Денис Попов

Центральный защитник «Динамо» Денис Попов получил травму во время тренировки команды. О какой именно травме идет речь не известно, однако восстановление займет полтора месяца.

Это значит, что Попов точно не поможет «Динамо» в квалификации Лиги чемпионов: ни в матче третьего раунда против «АЗ Алкмааар» (15 сентября), ни в раунде плей-офф, если «Динамо» туда пробьется.

Вчера «Динамо» во втором туре УПЛ дома сыграло вничью 0:0 с «Десной», Попова в заявке на игру не было.

Кроме Попова, также травмированы еще три защитника «Динамо»: Никита Бурда, Артем Шабанов и Александр Тымчик.

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Источник — Динамо Киев от Шурика

(10 голосов)

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Комментарии
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 12.09.2020 13:55
    0
    Надо звать в клуб физиотерапевтов квалифицированных.
    Ссылка
    dgurkis
    online
      dgurkis, 12.09.2020 13:46
    -1
    Хто наступний? Треба щось нечухраючи свої яйця робити. Може оті тренування відминити і сало з горілкою прийняти натощак? Якась суцільна дурня найшла на нащіх кожарів....
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    dgurkis
    online
      dgurkis, 12.09.2020 13:42
    -2
    Це писець! Диверсія проти держави! Хто цей терорист? Мабуть гіпноз. Треба зачистити весь Куєв від зглазливих толерастів!
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    roman_kros
    online
      roman_kros, 12.09.2020 13:26
    +4
    Це якийсь піздець. В Динамо футболісти частіше травмуються на тренуваннях ніж офіційних іграх.
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    Maks7777
    online
      Maks7777, 12.09.2020 13:13
    -2
    Мда,,,,мистер что то натренировал аж сильно ,,,не то что в группу попасть ЛЧ он уже чемпионат Шахтёру слиллллл...
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    ihor7003
    online
      ihor7003, 12.09.2020 12:57
    +5
    Тут скорее всего вина в этих многочисленных травмах либо тренера по физподготовке либо медиков Динамо! Пора уже Луческу с этим разобраться
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    Kovalenkobrevno
      Kovalenkobrevno, 12.09.2020 12:56
    +4
    Три игрока защиты сломались за несколько дней. Жесть.
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    Vadin
    online
      Vadin, 12.09.2020 12:47
    +3
    Біда-печаль повна) =в АЗ проблемы в атаці, в Динамо-в захисті)))
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 12.09.2020 12:47
    +4
    Можете банит это пи....ец
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 12.09.2020 12:57
    +5
    Тут скорее всего вина в этих многочисленных травмах либо тренера по физподготовке либо медиков Динамо! Пора уже Луческу с этим разобраться
    Ссылка
    roman_kros
    online
      roman_kros, 12.09.2020 13:26
    +4
    Це якийсь піздець. В Динамо футболісти частіше травмуються на тренуваннях ніж офіційних іграх.
    Ссылка
    Kovalenkobrevno
      Kovalenkobrevno, 12.09.2020 12:56
    +4
    Три игрока защиты сломались за несколько дней. Жесть.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 12.09.2020 12:47
    +4
    Можете банит это пи....ец
    Ссылка
    Vadin
    online
      Vadin, 12.09.2020 12:47
    +3
    Біда-печаль повна) =в АЗ проблемы в атаці, в Динамо-в захисті)))
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 12.09.2020 13:55
    0
    Надо звать в клуб физиотерапевтов квалифицированных.
    Ссылка
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