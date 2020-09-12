Стамбул. Завацкая не сумела пробиться в финал в паре

Сегодня Катарина Завацкая вместе с Анной-Каролиной Шмидловой в полуфинале грунтового турнира WTA в Стамбуле встречалась с дуэтом Эллен Перес/Сторм Сандерс.
Украино-словацкий дуэт потерпел поражение в двух сетах. Матч продолжался 1 час и 30 минут.
1/2 финала
Анна-Каролина Шмидлова/Катарина Завацкая – Эллен Перес/Сторм Сандерс – 5:7, 3:6
Ранее в четвертьфинале Шмидлова и Завацкая обыграли дуэт Анна Данилина/Яна Сизикова.
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Источник — Sport.ua
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