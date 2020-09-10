Завацкая вышла в парный полуфинал на турнире в Стамбуле

Украинка Катарина Завацкая продолжает борьбу в парном разряде на грунтовом турнире международной серии в Стамбуле.
В 1/4 финала 20-летняя украинка в паре со словачкой Анной-Каролиной Шмидловой обыграла казахстанско-российская пара Анна Данилина / Яна Сизикова.
Стамбул. 1/4 финала парного разряда
Катарина Завацкая / Анна-Каролина Шмидлова – Анна Данилина / Яна Сизикова – 6:2, 6:2
В следующем раунде Завацкая и Шмидлова сыграют с победительницами матча Наоми Броуди / Эрин Раутлифф – Эллен Перес / Сторм Сандерс.
Напомним, в одиночном разряде Завацкая проиграла в первом круге.
Источник — Sport.ua
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