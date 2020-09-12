Завацкая / Шмидлова – Перес / Сандерс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В субботу, 12 сентября, украинка Катарина Завацкая продолжит борьбу в парном разряде на грунтовом турнире международной серии в Стамбуле.
В полуфинальном матче 20-летняя украинка в паре со словачкой Анной-Каролиной Шмидловой сразится против второй сеяной пары из Австралии Эллен Перес / Сторм Сандерс.
Время начала матча – 13:00 по Киеву.
Плеер с трансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
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Источник — Sport.ua
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