Завацкая / Шмидлова – Перес / Сандерс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В субботу, 12 сентября, украинка Катарина Завацкая продолжит борьбу в парном разряде на грунтовом турнире международной серии в Стамбуле.



В полуфинальном матче 20-летняя украинка в паре со словачкой Анной-Каролиной Шмидловой сразится против второй сеяной пары из Австралии Эллен Перес / Сторм Сандерс.



Время начала матча – 13:00 по Киеву.

Плеер с трансляцией будет добавлен ближе к началу матча.

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