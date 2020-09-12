ОФИЦИАЛЬНО. Милан подписал голкипера Лиона

«Милан» официально объявил о подписании голкипера «Лиона» Чиприана Тэтэрушину. Стоимость трансфера 34-летнего румынского вратаря составила 500 тысяч евро.

В 2014-2017 годах Тэтэрушану уже выступал в Серии А за «Фиорентину». В прошлом сезоне в составе «Лиона» он провел 6 матчей во всех турнирах.

Ранее «Милан» подписал хавбека «Брешии» Сандро Тонали.