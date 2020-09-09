ОФИЦИАЛЬНО. Заплатили 10 млн евро! Милан арендовал перспективного хавбека

Итальянский «Милан» заключили арендный договор с хавбеком Сандро Тонали, который принадлежит «Брешии».

20-летний футболист будет выступать за россонери под номером 8. Переход подтвержден официально.

«Милан» раскошелился на 10 млн евро за этот трансфер, по сведениям Scouted Football.

Миланский клуб сможет выкупить футболиста у «Брешии» за 20 млн евро.

Тонали в сезоне 2019/20 забил 1 гол в 35 матчах Серии А.