ОФИЦИАЛЬНО. Заплатили 10 млн евро! Милан арендовал перспективного хавбека

20-летний Сандро Тонали будет выступать за россонери под номером 8

  • 09.09.2020 23:59
  • 928 просмотров
  • 2 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Заплатили 10 млн евро! Милан арендовал перспективного хавбека
© ФК Милан. Сандро Тонали

Итальянский «Милан» заключили арендный договор с хавбеком Сандро Тонали, который принадлежит «Брешии».

20-летний футболист будет выступать за россонери под номером 8. Переход подтвержден официально.

«Милан» раскошелился на 10 млн евро за этот трансфер, по сведениям Scouted Football.

Миланский клуб сможет выкупить футболиста у «Брешии» за 20 млн евро.

Тонали в сезоне 2019/20 забил 1 гол в 35 матчах Серии А.

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Источник — ФК Милан

(1 голос)

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Комментарии
    dd dent
    online
      dd dent, 10.09.2020 00:41
    0
    Andriy Bilozir, 10.09.2020 00:37
    Надо Динамо такую сделку с Супрягой проделать, 10млн за аренду на год + 20 млн за покупку.
    Только болонья не Милан
    Ссылка
    Andriy Bilozir
    online
      Andriy Bilozir, 10.09.2020 00:37
    +1
    Надо Динамо такую сделку с Супрягой проделать, 10млн за аренду на год + 20 млн за покупку.
    Ссылка
    Andriy Bilozir
    online
      Andriy Bilozir, 10.09.2020 00:37
    +1
    Надо Динамо такую сделку с Супрягой проделать, 10млн за аренду на год + 20 млн за покупку.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 10.09.2020 00:41
    0
    Andriy Bilozir, 10.09.2020 00:37
    Надо Динамо такую сделку с Супрягой проделать, 10млн за аренду на год + 20 млн за покупку.
    Только болонья не Милан
    Ссылка
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