ОФИЦИАЛЬНО. Заплатили 10 млн евро! Милан арендовал перспективного хавбека

Итальянский «Милан» заключили арендный договор с хавбеком Сандро Тонали, который принадлежит «Брешии».
20-летний футболист будет выступать за россонери под номером 8. Переход подтвержден официально.
«Милан» раскошелился на 10 млн евро за этот трансфер, по сведениям Scouted Football.
Миланский клуб сможет выкупить футболиста у «Брешии» за 20 млн евро.
Тонали в сезоне 2019/20 забил 1 гол в 35 матчах Серии А.
A Milanista born and bred joins the family 🔴⚫— AC Milan (@acmilan) September 9, 2020
✍ 𝒮𝒶𝓃𝒹𝓇ℴ 𝒯ℴ𝓃𝒶𝓁𝒾 #ReadyToUnleash #SempreMilan pic.twitter.com/k9JiVpWoNw
Источник — ФК Милан
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