Ласло БЕЛЕНИ: «Яремчук устал после сборной»

Наставник «Гента» - о причинах отсутствия Романа Яремчука в составе команды

  • 12.09.2020 12:21
  • 331 просмотр
  • 1 комментарий
Ласло БЕЛЕНИ: «Яремчук устал после сборной»
© twitter.com/KAAGent. Ласло Белени

Вчера «Гент» в пятом туре чемпионата Бельгии проиграл 1:2 «Эйпену», а Романа Яремчука не оказалось даже в заявке на матч.

Главный тренер «Гента» Ласло Белени рассказал о причинах такого решения:

«Роман устал после поездки в расположение сборной Украины».

Ранее между Белени и Яремчуком возник конфликт из-за того, что украинец раскритиковал игру команды. Недавно Яремчук подал запрос на трансфер.

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Источник — Voetbalprimeur

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Комментарии
    bonv
    online
      bonv, 12.09.2020 12:48
    0
    З 5 матчів 4 програти - скоро керівництво Гента втомиться від тренера...
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 12.09.2020 12:48
    0
    З 5 матчів 4 програти - скоро керівництво Гента втомиться від тренера...
    Ссылка
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