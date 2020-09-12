Ласло БЕЛЕНИ: «Яремчук устал после сборной»

Вчера «Гент» в пятом туре чемпионата Бельгии проиграл 1:2 «Эйпену», а Романа Яремчука не оказалось даже в заявке на матч.

Главный тренер «Гента» Ласло Белени рассказал о причинах такого решения:

«Роман устал после поездки в расположение сборной Украины».

Ранее между Белени и Яремчуком возник конфликт из-за того, что украинец раскритиковал игру команды. Недавно Яремчук подал запрос на трансфер.