Ласло БЕЛЕНИ: «Яремчук устал после сборной»

Вчера «Гент» в пятом туре чемпионата Бельгии проиграл 1:2 «Эйпену», а Романа Яремчука не оказалось даже в заявке на матч.
Главный тренер «Гента» Ласло Белени рассказал о причинах такого решения:
«Роман устал после поездки в расположение сборной Украины».
Ранее между Белени и Яремчуком возник конфликт из-за того, что украинец раскритиковал игру команды. Недавно Яремчук подал запрос на трансфер.
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Источник — Voetbalprimeur
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