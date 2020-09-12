Сергей РЕБРОВ: «Мы знаем, в чем сильные стороны Динамо»

Украинский наставник после победы над Пакш

  • 12.09.2020 09:59
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Сергей РЕБРОВ: «Мы знаем, в чем сильные стороны Динамо»
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В матче 4-го тура чемпионата Венгрии «Ференцварош» дома победил «Пакш» со счетом 5:0. Украинский полузащитник Игорь Харатин провел на поле весь матч, а Александр Зубков заменил Нгуэна на 68-й минуте.

После игры украинский наставник рассказал о матче и подготовке к матчу ЛЧ с Динамо Загреб.

«Быстрый гол нам однозначно помог. С первой и до последней минуты игроки были максимально сконцентрированы. Этот матч дал нам возможность подготовиться к игре с Динамо Загреб. Я доволен, что восстановились после травм Ловренчич и Зубков. 

Теперь все мысли об игре с Динамо. Надо верить в себя и быть максимально подготовленными к этому матчу. Мы знаем, в чем сильные стороны Динамо, но мы также знаем свои возможности и будем играть дома, что может быть преимуществом».

Матч с Динамо состоится 16 сентября.

 

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Виталий Петровский, Sport.ua

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