Отгрузили пять мячей. Ференцварош Реброва разгромил соперника в Венгрии

В матче 4-го тура чемпионата Венгрии «Ференцварош» дома победил «Пакш» со счетом 5:0.
Хет-триком отметился Токмак Нгуэн, еще два гола забил Франк Боли.
Украинский полузащитник Игорь Харатин провел на поле весь матч, а Александр Зубков заменил Нгуэна на 68-й минуте.
Команда Сергея Реброва лидировала в чемпионате Венгрии, набрав 7 очка после трех туров.
Чемпионат Венгрии. 4-й тур
«Ференцварош» – «Пакш» – 5:0
Голы: Токмак Нгуэн, 1, 20, 28, Франк Боли, 47, 90+2.
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Источник — Sport.ua
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