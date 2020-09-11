Зеленский наградил орденами Зозулю и Беланова

В честь Дня физической культуры и спорта президент Украины Владимир Зеленский наградил орденами ряд спортсменов и тренеров.
Орден Ярослава Мудрого V степени получил Игорь Беланов, известный в прошлом футболист «Динамо» Киев и сборной СССР.
Орден За заслуги III степени получил форвард «Альбасете» Роман Зозуля. На днях игрок передал Зеленскому именную футболку.
Ранее к Дню независимости Украины Зеленский наградил Сергея Реброва, Элину Свитолину и Анатолия Ломаченко.
Источник — Сайт президента Украины
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Смысл этих наград обесценивается, когда их получают все кому попало.
Смысл этих наград обесценивается, когда их получают все кому попало.
Смысл этих наград обесценивается, когда их получают все кому попало.
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