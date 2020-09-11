Зеленский наградил орденами Зозулю и Беланова

В честь Дня физической культуры и спорта

  • 11.09.2020 19:15
  • 1566 просмотров
  • 6 комментариев
Зеленский наградил орденами Зозулю и Беланова
© twitter.com/Albacete

В честь Дня физической культуры и спорта президент Украины Владимир Зеленский наградил орденами ряд спортсменов и тренеров.

Орден Ярослава Мудрого V степени получил Игорь Беланов, известный в прошлом футболист «Динамо» Киев и сборной СССР.

Орден За заслуги III степени получил форвард «Альбасете» Роман Зозуля. На днях игрок передал Зеленскому именную футболку.

Ранее к Дню независимости Украины Зеленский наградил Сергея Реброва, Элину Свитолину и Анатолия Ломаченко.

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Источник — Сайт президента Украины

(8 голосов)

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Комментарии
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 11.09.2020 19:59
    -3
    Ссылка
    Miroslav1981
      Miroslav1981, 11.09.2020 19:55
    +2
    Ilya , 11.09.2020 19:32
    А за какие заслуги Зозулю то?
    Смысл этих наград обесценивается, когда их получают все кому попало.
    Зато то, что он помогал и помогает Украинской армии... в борьбе против колаборантов и сепаратистов.
    Ссылка
    Ilya
    online
      Ilya , 11.09.2020 19:32
    -4
    А за какие заслуги Зозулю то?
    Смысл этих наград обесценивается, когда их получают все кому попало.
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 11.09.2020 19:30
    -4
    Mr.Frost, 11.09.2020 19:23
    І не скажеш що негідний, але...
    Как раз и скажешь за какой х.. Зозалю орденами обвешали. Хотя это же Украина тут всем подряд награды раздают!
    Ссылка
    Mr.Frost
    online
      Mr.Frost, 11.09.2020 19:23
    -1
    І не скажеш що негідний, але...
    Ссылка
    Mr.Frost
    online
      Mr.Frost, 11.09.2020 19:22
    -1
    Тоді я зрозумів чому Зозуля перед цим Зелі футболку подарував з номером 1. Як писав класик: " кукушка хвалит петуха за то что хвалит он кукушку"...
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    Miroslav1981
      Miroslav1981, 11.09.2020 19:55
    +2
    Ilya , 11.09.2020 19:32
    А за какие заслуги Зозулю то?
    Смысл этих наград обесценивается, когда их получают все кому попало.
    Зато то, что он помогал и помогает Украинской армии... в борьбе против колаборантов и сепаратистов.
    Ссылка
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