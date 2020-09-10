ФОТО. Зозуля встретился с главой МИД Украины и передал футболку Зеленскому

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время визита в Испанию встретился с форвардом «Альбасете» Романой Зозулей, который передал именные футболки.
В том числе игрок передал футболу с фамилией президента Украины Владимира Зеленского.
Кулеба в свою очередь похвалил Зозулю за патриотическую позицию. Напомним, фанаты ряда испанских команд обвиняли футболиста в нацизме из-за того, что Роман поддерживает украинскую армию.
twitter.com/AlbaceteBPSAD
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Источник — ФК Альбасете
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