Игорь КЛИМОВСКИЙ: «С Днепром-1 будет нелегко»

Главный тренер «Олимпика» Игорь Климовский прокомментировал матч с «Днепром-1» во втором туре УПЛ. Специалист назвал сильные стороны соперника, который в прошлом сезоне претендовал на еврокубки.
«Днепр всегда играл в интересный футбол. Он очень много прессингует. Думаю, это будет и в нашей встрече.
Также у них поменялись многие футболисты. Пришли качественные игроки, которые поиграли в хороших чемпионатах. Их атака мощная, быстрая, высокая. Думаю, с ними будет нелегко», – сказал Климовский.
Матч между «Днепром-1» и «Олимпиком» состоится завтра, 12 августа. Начало поединка – в 14:00.
Источник — Футбол 1/2/3
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