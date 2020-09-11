Тренер Шахтера: «Перенос матча – самое корректное и правильное решение»

Витор Северино – о переносе поединка 2 тура УПЛ против «Руха»

  • 11.09.2020 13:40
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Тренер Шахтера: «Перенос матча – самое корректное и правильное решение»
© ФК Шахтер Донецк. Витор Северино

Первый ассистент главного тренера донецкого «Шахтера» Витор Северино рассказал об особенностях подготовки «горняков» в связи с перенесенным поединком.

– Витор, как вы и команда восприняли перенос матча с «Рухом»?
– Первая реакция, конечно же, была отрицательной, ведь мы всегда хотим играть. Но если к ситуации подходить рационально, то перенос – лучшее решение, позволяющее сохранить здоровье людей, которые являются частью нашей футбольной жизни. Это самое корректное и правильное решение. К сожалению, сейчас весь мир переживает сложный период. И тот факт, что мы можем заниматься любимой работой и тренироваться, – уже фантастика. Это круто, ведь мы знаем, как сложно находиться дома на карантине.  

– Как изменился план подготовки команды? 
– Кардинально он не изменился. Тем, кто вернулся из сборной, мы дали возможность отдохнуть пару дней, и они уже занимаются в общей группе. Тренироваться будем каждый день, включая субботу. В воскресенье у команды выходной, а с понедельника перейдем на недельный цикл подготовки к игре в Запорожье с «Зарей». 

– В каком состоянии сборники? Все ли готовы работать без ограничений?
– Первое впечатление очень положительное, все ребята вернулись в хороших кондициях. Конечно, некоторые получили большую нагрузку в играх и сильнее устали. Но все здоровы и могут тренироваться. Например, только что мы завершили очень интенсивную сессию, и после нее посмотрим, чувствует ли кто-то дискомфорт. Это нормально, ведь у нас еще много времени, чтобы восстановиться и подготовиться.

– Последний официальный матч «Шахтер» проводил 25 августа, а следующий состоится только 20 сентября. Фактически месяц команда не проводит поединков УПЛ. Насколько это может повлиять на игровой тонус?
– Конечно, с этим обстоятельством нужно считаться. Но мы уже демонстрировали, что, даже будучи лишены официальных матчей, сохраняем хорошие игровые кондиции. Например, зимой очень долго не играли, а потом в Лиге Европы противостояли «Бенфике», которая продолжала выступать в чемпионате Португалии. И тогда «Шахтер» показал себя прекрасно как физически, так и в тактическом плане. Поэтому мы не переживаем из-за отсутствия поединков. На тренировках нельзя на сто процентов смоделировать игру, но качество наших футболистов позволяет работать с той же интенсивностью, что они затем демонстрируют и на поле. 

– Вы не планируете заполнять паузу товарищескими встречами?
– Скорее всего, нет. Хотя в любой момент наши планы могут быть скорректированы. Товарищеский матч – это ведь еще и вопрос безопасности. Мы должны быть ответственными и принимать решения, которые нас всех защитят. Чтобы исключить отрицательное влияние на подготовку «Шахтера». Надеемся, что такие случаи, как произошли в «Рухе», больше не повторятся.

Напомним, поединок 2-го тура УПЛ «Шахтер» – «Рух» перенесли с 12-го на 23-е сентября из-за вспышки коронавируса во львовском клубе.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(1 голос)

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Комментарии
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 11.09.2020 14:07
    0
    В следующий раз пусть дубль ставят и всё, все матчи переносить это нонсенс.
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    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 11.09.2020 14:07
    0
    В следующий раз пусть дубль ставят и всё, все матчи переносить это нонсенс.
    Ссылка
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