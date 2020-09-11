Свитолина со следующей недели покинет топ-5 рейтинга WTA

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) в следующей редакции рейтинга WTA потеряет одну позицию.

Украинку опередит Наоми Осака (№9 WTA), которая вышла в финал Открытого чемпионата США по теннису. Японка уже обеспечила себе как минимум четвертую позицию в мировой классификации. В случае победы на турнире она будет третьей.

Отметим, что вторая финалистка Виктория Азаренко (№27 WTA) даже в случае выигрыша титула обойти Свитолину не сможет. Но теннисистка из Беларуси может вплотную приблизиться к первой десятке.

Напомним, вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№25 WTA) потеряет три строчки в рейтинге WTA.

Добавим, что Свитолина пропускала US Open, Ястремская – остановилась на стадии второго круга.