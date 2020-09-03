Ястремская досрочно покидает US Open

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№25 WTA) завершила борьбу на Открытом чемпионате США по теннису.



В матче второго круга 20-летняя теннисистка уступила Мэдисон Бренгл из США (№84 WTA).



US Open. Второй круг

Даяна Ястремская (Украина) – Мэдисон Бренгл (США) – 2:6, 3:6

В матче первого круга было видно, что Ястремская на данный момент не готова к большим победам. Первая крепкая соперница со стабильной игрой показала над чем нужно работать украинке, хотя об этом и так все знают. Еще больше удивляет, что Даяна не смогла разобраться с теннисисткой, которая подает первую подачу со скоростью 130 км/ч. Но на деле оказалось, что и такое возможно, если раз за разом бездумно лупить со всей силы.

По большому счету, 30-летняя Бренгл, которая во времена взрослой карьеры аж один раз играла в третьем круге US Open и свой самый крупный турнир добыла только в этом году (125-тысячник в Ньюпорте), сыграла на нестабильности соперницы. Она грамотно зарабатывала очки, хорошо передвигаясь и по максимуму заставляя Даяну атаковать с не самых удобных позиций. Но все же, без столь неудачных действий украинки американке вряд ли бы удалось победить.

43 невынужденные ошибки за 17 геймов – это непозволительная роскошь ни для одной теннисистки. Более того, это почти две трети от всех выигранных очков Бренгл. Если в предыдущем матче еще повезло, что соперница не очень хорошо отрабатывала в защите, то сегодня Мэдисон в этом компоненте отыграла куда лучше.

Поэтому вместо матча третьего круга Ястремская – Рыбакина организаторы с удовольствием посмотрят (и выплатят премиальные) на противостояние местного третьего эшелона.



В следующем раунде Бренгл сыграет против соотечественницы Шелби Роджерс (№93 WTA).

Ранее в третий раунд US Open вышла Марта Костюк.