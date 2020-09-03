Ястремская досрочно покидает US Open

Вторая ракетка Украины прекращает борьбу за трофей уже на стадии второго круга

  • 03.09.2020 04:52
  • 731 просмотр
  • 6 комментариев
Ястремская досрочно покидает US Open
© WTA. Даяна Ястремская

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№25 WTA) завершила борьбу на Открытом чемпионате США по теннису.
 
В матче второго круга 20-летняя теннисистка уступила Мэдисон Бренгл из США (№84 WTA). 
 
US Open. Второй круг
Даяна Ястремская (Украина) – Мэдисон Бренгл (США) – 2:6, 3:6

В матче первого круга было видно, что Ястремская на данный момент не готова к большим победам. Первая крепкая соперница со стабильной игрой показала над чем нужно работать украинке, хотя об этом и так все знают. Еще больше удивляет, что Даяна не смогла разобраться с теннисисткой, которая подает первую подачу со скоростью 130 км/ч. Но на деле оказалось, что и такое возможно, если раз за разом бездумно лупить со всей силы.

По большому счету, 30-летняя Бренгл, которая во времена взрослой карьеры аж один раз играла в третьем круге US Open и свой самый крупный турнир добыла только в этом году (125-тысячник в Ньюпорте), сыграла на нестабильности соперницы. Она грамотно зарабатывала очки, хорошо передвигаясь и по максимуму заставляя Даяну атаковать с не самых удобных позиций. Но все же, без столь неудачных действий украинки американке вряд ли бы удалось победить.

43 невынужденные ошибки за 17 геймов – это непозволительная роскошь ни для одной теннисистки. Более того, это почти две трети от всех выигранных очков Бренгл. Если в предыдущем матче еще повезло, что соперница не очень хорошо отрабатывала в защите, то сегодня Мэдисон в этом компоненте отыграла куда лучше.

Поэтому вместо матча третьего круга Ястремская – Рыбакина организаторы с удовольствием посмотрят (и выплатят премиальные) на противостояние местного третьего эшелона.
 
В следующем раунде Бренгл сыграет против соотечественницы Шелби Роджерс (№93 WTA).

Ранее в третий раунд US Open вышла Марта Костюк.

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    captain2009
      captain2009, 03.09.2020 05:32
    +1
    Stanislav Matusevych, 03.09.2020 05:09
    Ганьба. Єдине слово, яке хочеться сказати після перегляду матчу. Якби таким чином зіграла футбольна команда, президент клубу мав би всі підстави оштрафувати гравців десь на місячну зарплату. Вчисту програти людині, в якої немає нічого взагалі, крім розуміння тенісу! Космічна перевага Даяни в потужності в нуль нівелювалася тим, що Бренгл читає напрямки атак Даяни, мов розкриту книгу. Ястремська ще замахується, а суперниця вже біжить у потрібний кут. Тут як сильно не вдар, а вона все одно встигне. А спіймати на протиході, потримати м'яч у грі, комбінативно опонентку розкласти - цього Даяна не вміє, ніколи не вміла, і не збирається вчитися. Вона на 100 сходинок рейтингу вище за Марту, але справжнім топом не стане, якщо не зрозуміє свої слабкі місця і не буде працювати над їх поліпшенням. І з характером Даяни, боюся, цього не станеться. На відміну від Марти, яка доводить, що все-таки здатна вчитися. Тому в неї шанси дістатися до еліти наразі більші.
    Не втримаюся - не можу приховати свого задоволення, коли бачу, як тенісний інтелект розносить на друзки тупу потужність. В теніс треба грати в першу чергу головою, дякую Бренгл за яскраву ілюстрацію. При тому, що вона ніколи не була і не буде гравцем навіть другого ешелону. У сучасному тенісі однієї голови мало. Але достатньо для того, щоб перемагати серйозний талант без голови.
    Нічого до Ваших слів й додати - все вірно. На жаль, поки що не робить Даяна висновки зі своїх поразок. І велике ще питання, чи зможе взагалі вона перебудувати свою гру. Силовий теніс аля Шарапова давно вже в минулому.
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    adidas77
    online
      adidas77, 03.09.2020 05:17
    +2
    Stanislav Matusevych, 03.09.2020 05:09
    Ганьба. Єдине слово, яке хочеться сказати після перегляду матчу. Якби таким чином зіграла футбольна команда, президент клубу мав би всі підстави оштрафувати гравців десь на місячну зарплату. Вчисту програти людині, в якої немає нічого взагалі, крім розуміння тенісу! Космічна перевага Даяни в потужності в нуль нівелювалася тим, що Бренгл читає напрямки атак Даяни, мов розкриту книгу. Ястремська ще замахується, а суперниця вже біжить у потрібний кут. Тут як сильно не вдар, а вона все одно встигне. А спіймати на протиході, потримати м'яч у грі, комбінативно опонентку розкласти - цього Даяна не вміє, ніколи не вміла, і не збирається вчитися. Вона на 100 сходинок рейтингу вище за Марту, але справжнім топом не стане, якщо не зрозуміє свої слабкі місця і не буде працювати над їх поліпшенням. І з характером Даяни, боюся, цього не станеться. На відміну від Марти, яка доводить, що все-таки здатна вчитися. Тому в неї шанси дістатися до еліти наразі більші.
    Не втримаюся - не можу приховати свого задоволення, коли бачу, як тенісний інтелект розносить на друзки тупу потужність. В теніс треба грати в першу чергу головою, дякую Бренгл за яскраву ілюстрацію. При тому, що вона ніколи не була і не буде гравцем навіть другого ешелону. У сучасному тенісі однієї голови мало. Але достатньо для того, щоб перемагати серйозний талант без голови.
    Талант без головы, лучше и не скажешь!
    К сожалению, Бажин по моему и не пытается найти эту самую голову.
    Ему лучше на матч японки сходить,ностальгия дело тонкое...
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    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 03.09.2020 05:09
    +6
    Ганьба. Єдине слово, яке хочеться сказати після перегляду матчу. Якби таким чином зіграла футбольна команда, президент клубу мав би всі підстави оштрафувати гравців десь на місячну зарплату. Вчисту програти людині, в якої немає нічого взагалі, крім розуміння тенісу! Космічна перевага Даяни в потужності в нуль нівелювалася тим, що Бренгл читає напрямки атак Даяни, мов розкриту книгу. Ястремська ще замахується, а суперниця вже біжить у потрібний кут. Тут як сильно не вдар, а вона все одно встигне. А спіймати на протиході, потримати м'яч у грі, комбінативно опонентку розкласти - цього Даяна не вміє, ніколи не вміла, і не збирається вчитися. Вона на 100 сходинок рейтингу вище за Марту, але справжнім топом не стане, якщо не зрозуміє свої слабкі місця і не буде працювати над їх поліпшенням. І з характером Даяни, боюся, цього не станеться. На відміну від Марти, яка доводить, що все-таки здатна вчитися. Тому в неї шанси дістатися до еліти наразі більші.
    Не втримаюся - не можу приховати свого задоволення, коли бачу, як тенісний інтелект розносить на друзки тупу потужність. В теніс треба грати в першу чергу головою, дякую Бренгл за яскраву ілюстрацію. При тому, що вона ніколи не була і не буде гравцем навіть другого ешелону. У сучасному тенісі однієї голови мало. Але достатньо для того, щоб перемагати серйозний талант без голови.
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    viktor112007
    online
      viktor112007, 03.09.2020 05:06
    +3
    Се є дно. Але хто дивився її перший матч - не здивується результату, ще по першій грі все було видно
    Бідовий теніс від Даяни, суцільний регрес
    Ссылка
    Vlad Ltava
      Vlad Ltava, 03.09.2020 05:03
    +1
    Подивіться її статистику - це чемпіонат Одеської області. Але чекаємо нових пісень і кліпів, правда вони такі ж як і її теніс. Щасти!
    Ссылка
    Vladdal
    online
      Vladdal, 03.09.2020 05:00
    +4
    Если в голове ветер, то так и должно быть.
    Лучше б я выспался.
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    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 03.09.2020 05:09
    +6
    Ганьба. Єдине слово, яке хочеться сказати після перегляду матчу. Якби таким чином зіграла футбольна команда, президент клубу мав би всі підстави оштрафувати гравців десь на місячну зарплату. Вчисту програти людині, в якої немає нічого взагалі, крім розуміння тенісу! Космічна перевага Даяни в потужності в нуль нівелювалася тим, що Бренгл читає напрямки атак Даяни, мов розкриту книгу. Ястремська ще замахується, а суперниця вже біжить у потрібний кут. Тут як сильно не вдар, а вона все одно встигне. А спіймати на протиході, потримати м'яч у грі, комбінативно опонентку розкласти - цього Даяна не вміє, ніколи не вміла, і не збирається вчитися. Вона на 100 сходинок рейтингу вище за Марту, але справжнім топом не стане, якщо не зрозуміє свої слабкі місця і не буде працювати над їх поліпшенням. І з характером Даяни, боюся, цього не станеться. На відміну від Марти, яка доводить, що все-таки здатна вчитися. Тому в неї шанси дістатися до еліти наразі більші.
    Не втримаюся - не можу приховати свого задоволення, коли бачу, як тенісний інтелект розносить на друзки тупу потужність. В теніс треба грати в першу чергу головою, дякую Бренгл за яскраву ілюстрацію. При тому, що вона ніколи не була і не буде гравцем навіть другого ешелону. У сучасному тенісі однієї голови мало. Але достатньо для того, щоб перемагати серйозний талант без голови.
    Ссылка
    Vladdal
    online
      Vladdal, 03.09.2020 05:00
    +4
    Если в голове ветер, то так и должно быть.
    Лучше б я выспался.
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 03.09.2020 05:06
    +3
    Се є дно. Але хто дивився її перший матч - не здивується результату, ще по першій грі все було видно
    Бідовий теніс від Даяни, суцільний регрес
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 03.09.2020 05:17
    +2
    Stanislav Matusevych, 03.09.2020 05:09
    Ганьба. Єдине слово, яке хочеться сказати після перегляду матчу. Якби таким чином зіграла футбольна команда, президент клубу мав би всі підстави оштрафувати гравців десь на місячну зарплату. Вчисту програти людині, в якої немає нічого взагалі, крім розуміння тенісу! Космічна перевага Даяни в потужності в нуль нівелювалася тим, що Бренгл читає напрямки атак Даяни, мов розкриту книгу. Ястремська ще замахується, а суперниця вже біжить у потрібний кут. Тут як сильно не вдар, а вона все одно встигне. А спіймати на протиході, потримати м'яч у грі, комбінативно опонентку розкласти - цього Даяна не вміє, ніколи не вміла, і не збирається вчитися. Вона на 100 сходинок рейтингу вище за Марту, але справжнім топом не стане, якщо не зрозуміє свої слабкі місця і не буде працювати над їх поліпшенням. І з характером Даяни, боюся, цього не станеться. На відміну від Марти, яка доводить, що все-таки здатна вчитися. Тому в неї шанси дістатися до еліти наразі більші.
    Не втримаюся - не можу приховати свого задоволення, коли бачу, як тенісний інтелект розносить на друзки тупу потужність. В теніс треба грати в першу чергу головою, дякую Бренгл за яскраву ілюстрацію. При тому, що вона ніколи не була і не буде гравцем навіть другого ешелону. У сучасному тенісі однієї голови мало. Але достатньо для того, щоб перемагати серйозний талант без голови.
    Талант без головы, лучше и не скажешь!
    К сожалению, Бажин по моему и не пытается найти эту самую голову.
    Ему лучше на матч японки сходить,ностальгия дело тонкое...
    Ссылка
    captain2009
      captain2009, 03.09.2020 05:32
    +1
    Stanislav Matusevych, 03.09.2020 05:09
    Ганьба. Єдине слово, яке хочеться сказати після перегляду матчу. Якби таким чином зіграла футбольна команда, президент клубу мав би всі підстави оштрафувати гравців десь на місячну зарплату. Вчисту програти людині, в якої немає нічого взагалі, крім розуміння тенісу! Космічна перевага Даяни в потужності в нуль нівелювалася тим, що Бренгл читає напрямки атак Даяни, мов розкриту книгу. Ястремська ще замахується, а суперниця вже біжить у потрібний кут. Тут як сильно не вдар, а вона все одно встигне. А спіймати на протиході, потримати м'яч у грі, комбінативно опонентку розкласти - цього Даяна не вміє, ніколи не вміла, і не збирається вчитися. Вона на 100 сходинок рейтингу вище за Марту, але справжнім топом не стане, якщо не зрозуміє свої слабкі місця і не буде працювати над їх поліпшенням. І з характером Даяни, боюся, цього не станеться. На відміну від Марти, яка доводить, що все-таки здатна вчитися. Тому в неї шанси дістатися до еліти наразі більші.
    Не втримаюся - не можу приховати свого задоволення, коли бачу, як тенісний інтелект розносить на друзки тупу потужність. В теніс треба грати в першу чергу головою, дякую Бренгл за яскраву ілюстрацію. При тому, що вона ніколи не була і не буде гравцем навіть другого ешелону. У сучасному тенісі однієї голови мало. Але достатньо для того, щоб перемагати серйозний талант без голови.
    Нічого до Ваших слів й додати - все вірно. На жаль, поки що не робить Даяна висновки зі своїх поразок. І велике ще питання, чи зможе взагалі вона перебудувати свою гру. Силовий теніс аля Шарапова давно вже в минулому.
    Ссылка
    Vlad Ltava
      Vlad Ltava, 03.09.2020 05:03
    +1
    Подивіться її статистику - це чемпіонат Одеської області. Але чекаємо нових пісень і кліпів, правда вони такі ж як і її теніс. Щасти!
    Ссылка
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