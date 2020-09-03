Ястремская досрочно покидает US Open

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№25 WTA) завершила борьбу на Открытом чемпионате США по теннису.
В матче второго круга 20-летняя теннисистка уступила Мэдисон Бренгл из США (№84 WTA).
US Open. Второй круг
Даяна Ястремская (Украина) – Мэдисон Бренгл (США) – 2:6, 3:6
В матче первого круга было видно, что Ястремская на данный момент не готова к большим победам. Первая крепкая соперница со стабильной игрой показала над чем нужно работать украинке, хотя об этом и так все знают. Еще больше удивляет, что Даяна не смогла разобраться с теннисисткой, которая подает первую подачу со скоростью 130 км/ч. Но на деле оказалось, что и такое возможно, если раз за разом бездумно лупить со всей силы.
По большому счету, 30-летняя Бренгл, которая во времена взрослой карьеры аж один раз играла в третьем круге US Open и свой самый крупный турнир добыла только в этом году (125-тысячник в Ньюпорте), сыграла на нестабильности соперницы. Она грамотно зарабатывала очки, хорошо передвигаясь и по максимуму заставляя Даяну атаковать с не самых удобных позиций. Но все же, без столь неудачных действий украинки американке вряд ли бы удалось победить.
43 невынужденные ошибки за 17 геймов – это непозволительная роскошь ни для одной теннисистки. Более того, это почти две трети от всех выигранных очков Бренгл. Если в предыдущем матче еще повезло, что соперница не очень хорошо отрабатывала в защите, то сегодня Мэдисон в этом компоненте отыграла куда лучше.
Поэтому вместо матча третьего круга Ястремская – Рыбакина организаторы с удовольствием посмотрят (и выплатят премиальные) на противостояние местного третьего эшелона.
В следующем раунде Бренгл сыграет против соотечественницы Шелби Роджерс (№93 WTA).
Ранее в третий раунд US Open вышла Марта Костюк.
Источник — Sport.ua
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Не втримаюся - не можу приховати свого задоволення, коли бачу, як тенісний інтелект розносить на друзки тупу потужність. В теніс треба грати в першу чергу головою, дякую Бренгл за яскраву ілюстрацію. При тому, що вона ніколи не була і не буде гравцем навіть другого ешелону. У сучасному тенісі однієї голови мало. Але достатньо для того, щоб перемагати серйозний талант без голови.
Не втримаюся - не можу приховати свого задоволення, коли бачу, як тенісний інтелект розносить на друзки тупу потужність. В теніс треба грати в першу чергу головою, дякую Бренгл за яскраву ілюстрацію. При тому, що вона ніколи не була і не буде гравцем навіть другого ешелону. У сучасному тенісі однієї голови мало. Але достатньо для того, щоб перемагати серйозний талант без голови.
К сожалению, Бажин по моему и не пытается найти эту самую голову.
Ему лучше на матч японки сходить,ностальгия дело тонкое...
Не втримаюся - не можу приховати свого задоволення, коли бачу, як тенісний інтелект розносить на друзки тупу потужність. В теніс треба грати в першу чергу головою, дякую Бренгл за яскраву ілюстрацію. При тому, що вона ніколи не була і не буде гравцем навіть другого ешелону. У сучасному тенісі однієї голови мало. Але достатньо для того, щоб перемагати серйозний талант без голови.
Бідовий теніс від Даяни, суцільний регрес
Лучше б я выспался.
Не втримаюся - не можу приховати свого задоволення, коли бачу, як тенісний інтелект розносить на друзки тупу потужність. В теніс треба грати в першу чергу головою, дякую Бренгл за яскраву ілюстрацію. При тому, що вона ніколи не була і не буде гравцем навіть другого ешелону. У сучасному тенісі однієї голови мало. Але достатньо для того, щоб перемагати серйозний талант без голови.
Лучше б я выспался.
Бідовий теніс від Даяни, суцільний регрес
Не втримаюся - не можу приховати свого задоволення, коли бачу, як тенісний інтелект розносить на друзки тупу потужність. В теніс треба грати в першу чергу головою, дякую Бренгл за яскраву ілюстрацію. При тому, що вона ніколи не була і не буде гравцем навіть другого ешелону. У сучасному тенісі однієї голови мало. Але достатньо для того, щоб перемагати серйозний талант без голови.
К сожалению, Бажин по моему и не пытается найти эту самую голову.
Ему лучше на матч японки сходить,ностальгия дело тонкое...
Не втримаюся - не можу приховати свого задоволення, коли бачу, як тенісний інтелект розносить на друзки тупу потужність. В теніс треба грати в першу чергу головою, дякую Бренгл за яскраву ілюстрацію. При тому, що вона ніколи не була і не буде гравцем навіть другого ешелону. У сучасному тенісі однієї голови мало. Але достатньо для того, щоб перемагати серйозний талант без голови.
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