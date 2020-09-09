Ястремская после US Open потеряет как минимум три позиции в рейтинге WTA

Украинка неудачно выступила в Нью-Йорке

  • 09.09.2020 12:40
  • 453 просмотра
  • 1 комментарий
Ястремская после US Open потеряет как минимум три позиции в рейтинге WTA
© Jimmie48 Photography. Даяна Ястремская

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№25 WTA) в следующей редакции рейтинга WTA потеряет как минимум три позиции.

20-летнюю украинку обгонят американка Дженнифер Брэди, чешка Каролина Мухова и Виктория Азаренко из Беларуси. Отметим, что Брэди и Азаренко продолжают борьбу на турнире и могут подняться намного выше. Мухова после всех перестановок, скорее всего, сохранит 26-ю позицию, которую занимала до турнира, но все же будет выше украинки.

Также существует теоретический вариант, при котором Даяна опустится на 29-ю позицию, но для этого Цветане Пиронковой из Болгарии нужно выиграть US Open, во что верится с трудом.

Отметим, что первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) также может потерять две строчки в мировой классификации. Это случится в том случае, если японка Наоми Осака обыграет Брэди в полуфинале, но уступит Серене Уильямс в матче за титул.

Напомним, Ястремская завершила борьбу на кортах Нью-Йорка на стадии второго круга, а Свитолина пропускала турнир.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Ilya
    online
      Ilya , 09.09.2020 12:55
    +2
    После следующего трека потеряет еще с десятка два.
    Ссылка
    Ilya
    online
      Ilya , 09.09.2020 12:55
    +2
    После следующего трека потеряет еще с десятка два.
    Ссылка
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