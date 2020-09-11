ЛУЖНЫЙ: «Динамо не может уступать Десне и опускаться до такого уровня»

Экс-защитник киевского «Динамо» Олег Лужный поделился своим экспертным мнением о предстоящем матче чемпионата Украины между «Динамо» и черниговской «Десной» в Киеве в рамках второго тура чемпионата Украины:

- Во-первых, хочу сказать, что после паузы, связанной с матчами национальных сборных, игры всегда даются нелегко. Не знаю, как будет на этот раз, но обычно, когда игроки разъезжаются по своим сборным, все они возвращаются в расположение клубов в разном состоянии: кто-то сыграл все игры за свою национальную команду, кто-то одну, а кто-то вообще только тренировался. У тех игроков, которые остались дома, тоже другая физическая форма. Поэтому проблема клубов, в составе которых выступает много сборников, - разное функциональное состояние накануне следующих матчей чемпионата. Поэтому все будет зависеть от того, как тренеры подготовят футболистов и команду в целом.

По моему мнению, преимущество «Десны» заключается в том, что у них никто не ездил в сборную, все их футболисты находятся дома и вместе тренируются. В течение последних двух недель они целенаправленно готовятся к игре с «Динамо». А у киевлян часть игроков в национальной сборной Украины, часть - в молодежной, кто-то в сборной Польши, Люксембурга и т.д., остальные - в Киеве.

- Ситуация осложняется еще тем, что «Десна» - непростой соперник для динамовцев, учитывая результаты матчей прошлого сезона?

- Я бы не сказал, что это большая проблема, ведь «Динамо» есть «Динамо», оно должно побеждать в любом случае, независимо от того, играет с «Десной» или любой другой командой. «Динамо» не может уступать черниговцам, разве что однажды чисто случайно, но точно не дважды за один сезон и еще и вничью сыграть. Киевский клуб не должен опускаться до такого уровня.

- Но «Десна» в прошлом сезоне претендовала на медали чемпионата, и в нынешнем также имеет серьезные намерения...

- В этой команде все опытные игроки, насколько я знаю, молодых исполнителей там мало. Все они сыграны между собой, прекрасно знают и понимают друг друга. У них хороший микроклимат в коллективе, их возглавляет сильный тренер, поэтому их амбиции вполне логичны и закономерны. Динамовцам будет непросто с ними.

- Могли бы кого-то выделить из состава черниговцев?

- Там все игроки примерно одного уровня, они действуют с огромной самоотдачей и обладают определенным уровнем мастерства - поэтому и достигают результата. Очень индивидуально сильных футболистов, которые особенно бы выделялись, в их составе и нет.

- После назначения нового тренерского штаба во главе с Мирчей Луческу, есть ли у вас оптимистические надежды относительно улучшения игры команды и достижения более высоких результатов?

- Да, будем на это надеяться. Давайте пожелаем им успехов в этом сезоне, чтобы киевляне наконец вышли в групповой этап Лиги чемпионов. Привыкли ли футболисты к требованиям Мирчи Луческу и смогут их в полной мере воплотить в жизнь, лучше спросить у них самих. По первому матчу чемпионата с «Олимпиком» еще рано судить. Должно пройти несколько месяцев, хотя бы два-три, тогда будет видно, что команда понимает, и как сильно хочет отдаваться на поле.

Матч «Динамо» - «Десна» состоится в пятницу, 11-го сентября. Начало встречи в 19:00.