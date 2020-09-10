Иван ГЕЦКО: «Селезнев хочет громко хлопнуть дверью»

Специалист поделился ожиданиями от выступлений украинского нападающего в «Колосе»

  • 10.09.2020 19:43
  • 760 просмотров
  • 0 комментариев
Иван ГЕЦКО: «Селезнев хочет громко хлопнуть дверью»
© ФК Черноморец. Иван Гецко

Бывший форвард сборной Украины Иван Гецко поделился мнением о переходе 35-летнего украинского форварда Евгения Селезнева в «Колос».

— Такая личность как Селезнев усилит «Колос»?
— Я давно не видел игру Евгения и не знаю, в каком состоянии он находится. Селезнев выйдет на поле, начнет цепляться за мяч, как он умеет. Но в каких он сейчас кондициях — не нам судить. Но амбиции у него есть. Я думаю, он соскучился по футболу и захочет хлопнуть громко дверью. Я надеюсь на это, потому что у него есть характер. Он — боец по жизни.

— Селезнев, если забьет 13 мячей в УПЛ, станет лучшим бомбардиром чемпионатов Украины. По силам ему это сделать?
— Одно дело говорить, другое дело исполнять. Да, я хочу, чтобы это произошло. Но получится ли это у него в «Колосе»? Может, если бы он находился в более элитном клубе… Но, с другой стороны, почему бы и нет? Я думаю, возраст позволяет. Мы знаем много игроков, которым за 30, и они показывают добротный качественный футбол.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности