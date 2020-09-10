Иван ГЕЦКО: «Селезнев хочет громко хлопнуть дверью»

Бывший форвард сборной Украины Иван Гецко поделился мнением о переходе 35-летнего украинского форварда Евгения Селезнева в «Колос».

— Такая личность как Селезнев усилит «Колос»?

— Я давно не видел игру Евгения и не знаю, в каком состоянии он находится. Селезнев выйдет на поле, начнет цепляться за мяч, как он умеет. Но в каких он сейчас кондициях — не нам судить. Но амбиции у него есть. Я думаю, он соскучился по футболу и захочет хлопнуть громко дверью. Я надеюсь на это, потому что у него есть характер. Он — боец по жизни.

— Селезнев, если забьет 13 мячей в УПЛ, станет лучшим бомбардиром чемпионатов Украины. По силам ему это сделать?

— Одно дело говорить, другое дело исполнять. Да, я хочу, чтобы это произошло. Но получится ли это у него в «Колосе»? Может, если бы он находился в более элитном клубе… Но, с другой стороны, почему бы и нет? Я думаю, возраст позволяет. Мы знаем много игроков, которым за 30, и они показывают добротный качественный футбол.