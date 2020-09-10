Виктор СКРИПНИК: «У Карпат уже не было возможности доигрывать чемпионат»

Главный тренер «Мариуполя» Виктор Скрипник поддержал инициативу президента львовского «Руха» Григория Козловского, который предложил отказаться от переноса игр в случае обнаружения зараженных коронавирусом в командах Премьер-лиги.
«Вы посмотрите, что было с «Карпатами». Они игры откладывали, потому что у них зараженные были. Потом эти матчи наслаивались. У них уже не было возможности доигрывать, окон не было.
По большому счету, если в команде есть 25-30 человек с учетом того, что есть молодежная команда, то можно представить, как доигрывать. Я за то, чтобы мы играли», - сказал Скрипник.
Напомним, недавно стали известны результаты тестов игроков «Зари» перед матчем с «Мариуполем».
Источник — Футбол 1/2/3
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