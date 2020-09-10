FAVBET подписал спонсорский контракт с ФК Минай

Международная беттинговая компания Favbet анонсирует начало партнерства с ужгородским футбольным клубом «Минай». Период сотрудничества один год. Логотип Favbet появится на форме клуба уже на ближайшей игре.

ФК «Минай» был основан в 2015 году в селе Минай, Закарпатской области. По итогам сезона 2019/2020 клуб занял первое место в Первой лиге, тем самым получил право играть в Favbet Лиге с сезоне 2020/2021.

Favbet является основным спонсором украинского футбола, помимо «Минай» у компании подписаны контракты с клубами также «Динамо», «Заря», «Александрия», «Колос», «Рух», «Мариуполь», Favbet также является титульным спонсором чемпионата Украины по футболу Favbet Лига.