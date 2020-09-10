КЛИМОВСКИЙ: «Если заболело три человека, команда может доигрывать»

Главный тренер донецкого «Олимпика» Игорь Климовский поддержал инициативу президента львовского «Руха» Григория Козловского, который предложил отказаться от переноса игр в случае обнаружения зараженных коронавирусом в командах Премьер-лиги.
«Если заболело 10 человек - это большая проблема. Тогда команда идет на карантин. Но если один, два или три человека - команда может доигрывать», - сказал Климовский.
Ранее сообщалось, что бразильский игрок, находящийся на просмотре в «Олимпике», получил травму.
Источник — Футбол 1/2/3
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