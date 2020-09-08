Бразильский игрок, находящийся на просмотре в Олимпике, получил травму

До конца недели станет известно, останется ли футболист в донецкой команде

  • 08.09.2020 09:21
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Бразильский игрок, находящийся на просмотре в Олимпике, получил травму
© ФК Олимпик Донецк

Донецкий «Олимпик» продолжает расширять свою интернациональную колонию. Недавно легионерский корпус дончан пополнили бельгиец Ибрагим Каргбо и нигериец Бенито, арендованные у киевского «Динамо».

Сейчас в тренировочном лагере «Олимпика» находится на просмотре еще один бразилец. Однако он на одной из последних тренировок травмировался и выбыл из строя. Останется ли латиноамериканец в «Олимпике», станет известно до конца нынешней недели.

В то же время находившийся на просмотре полузащитник Владислав Приймак, ранее выступавший за «Львов», не впечатлил тренерский штаб дончан, от его услуг было решено отказаться.

Во втором туре чемпионата УПЛ «Олимпик» 12-го сентября в гостях сыграет с «Днепром-1».

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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